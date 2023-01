Crimen de Fernando Báez Sosa: piden procesamiento por falso testimonio para Guarino y Colazo

El pedido de condenas de la fiscalía por el crimen de Fernando Báez Sosa

Las declaraciones de Guarino y Colazo

Guarino y Colazo declararon el pasado 16 de enero. El primero estuvo imputado y detenido por el crimen de Fernando, pero luego fue sobreseído. Al segundo se lo conoció como “el rugbier número 11”, estuvo presente en la noche del crimen y fue testigo, pero no estuvo implicado en la golpiza mortal.

En su declaración, Juan Pedro Guarino, de 22 años, negó haber hablado con los ocho rugbiers imputados sobre el crimen luego del ataque.

Al momento de repetir quiénes eran los involucrados en la pelea que tuvo lugar dentro del boliche Le Brique de Villa Gesell, Guarino señaló a Máximo Thomsen y (Matías) Benicelli.

“Imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer”, sostuvo Guarino en su declaración en el juicio.

"Veo a Thomsen y a un chico tirado en el piso. Después me entero quién era, me entero al otro día. Cuando veo eso no lo podía creer. Me enojó muchísimo y me fui”, dijo sobre el crimen de Fernando Báez Sosa.

Al ser consultado por Burlando sobre cuál fue el panorama con el que se encontró, Guarino describió: "Máximo al lado de alguien tirado en el piso. No se movía. No pude ver mucho. Me imaginé que se estaban peleando, nunca me gustó, no lo podía creer, sentí vergüenza y me fui".

Tomás Ítalo Colazo -quien era menor de edad al momento del hecho y nunca estuvo involucrado en el caso- recordó haber visto a Fernando "cerca" de los acusados Máximo Thomsen y Ciro Pertossi tras "una pelea" frente al boliche "Le Brique" y contó que al ver a la víctima caída le puso "el brazo a Máximo en el pecho" y lo tiró "para atrás", con "la intención de que no se peleen más".

Colazo no pudo precisar quiénes le pegaron Fernando: "Lo que yo vi cerca fue a Máximo, me acuerdo ver de cerca a Ciro. Pegar bien, no vi quién, no estoy seguro. Luego de ponerle el brazo a Thomsen, me mira y mucho recuerdo no tengo", detalló.

Ante una pregunta de Burlando sobre esa "pelea", Colazo dijo que luego se retiraron "caminando por esa cuadra" sin sentirse preocupados por la persona a la que habían agredido.

Cómo sigue el juicio: los alegatos finales

Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones".

Mañana, en tanto, será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un "homicidio en riña o agresión", que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.

También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas.

Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero.