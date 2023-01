Se descompensó la mamá de Fernando Báez Sosa durante el juicio

La mujer fue atendida en una sala contigua debido a que le subió la presión y finalmente no hizo falta que sea trasladada. Su marido luego continuó siguiendo las audiencias.

Graciela se sintió mal y se retiró del recinto alrededor de las 18.30. Inmediatamente ingresaron al lugar dos paramédicos en una ambulancia de un servicio de emergencias apostado en la puerta, sobre la calle Belgrano, y la asistieron en una sala contigua del mismo edificio judicial.

Se descompensó la mamá de Fernando Báez Sosa en una de las audiencias del juicio.



Hablaron los padres de Fernando Báez Sosa tras la segunda jornada

"Vimos como atacaron a Fernando y cómo sus amigos lo intentaron defender y salvar", dijo Graciela quien sufrió una descompensación en plena audiencia.

Visiblemente conmovida, la mamá de la víctima, explicó: "Me apoyo mucho a Dios y agarro fuerte mi Rosario. Pienso que tengo que estar fuerte para reclamar Justicia por él. Merece una Justicia ejemplar, para que no haya otro Fernando. Nosotros ya no somos nada, solo dos infelices que caminamos por este mundo sin sentido pero vamos a hacer fuerzas por él".

Sobre lo que pudieron ver en las imágenes del ataque, la mujer analizó que los acusados "pusieron una barrera para que nadie pueda ayudarlo", y concluyó: "Siento que se va a hacer Justicia por Fernando".

A su turno, Silvino relató que "los amigos de Fernando respondieron con altura y contaron todo", y apuntó: "Cada uno que quiso ayudar a Fernando cobraba una piña o una patada. No se lo esperaban, fue todo por sorpresa".

"No se por qué fue contra Fernando. Si por su color de piel o por su pelo diferente o porque estaban drogados y querían matar", lamentó el padre de la víctima.