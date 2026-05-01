La Corte Suprema mantiene las condenas a los rugbiers culpables del crimen de Fernando Báez Sosa

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a varios de los acusados por “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía”, en relación al ataque ocurrido a la salida del boliche Le Brique.

Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito.

Posteriormente, en marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revisó la sentencia: confirmó las penas de prisión perpetua para los principales responsables, aunque descartó el agravante de alevosía. Esa decisión fue apelada, por lo que ahora la última palabra la tiene la Suprema Corte bonaerense.

En paralelo, uno de los condenados, Lucas Pertossi, también había solicitado su excarcelación, argumentando que llevaba más de seis años detenido sin una condena firme. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el mismo Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que consideró que la prisión preventiva sigue siendo razonable y necesaria en función de la gravedad del caso.