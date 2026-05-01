La Corte Suprema mantiene las condenas a los rugbiers culpables del crimen de Fernando Báez Sosa
El máximo tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas. Se espera una resolución clave de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Con esta decisión, las condenas se mantienen firmes y se sigue a la espera de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El máximo tribunal desestimó recursos de nulidad y pedidos de revisión extraordinaria que habían sido presentados por los abogados defensores de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciroy Lucas Pertossi, todos representados por el abogado Hugo Tomei.
Además, la Corte también rechazó un planteo individual de Máximo Thomsen presentado por el abogado Francisco Oneto. Según informaron fuentes judiciales, ese recurso fue desestimado por no cumplir con los requisitos formales exigidos.
En la resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal consideró que los planteos no correspondían porque no había una sentencia definitiva que habilitara su intervención en esta instancia.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a varios de los acusados por “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía”, en relación al ataque ocurrido a la salida del boliche Le Brique.
Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito.
Posteriormente, en marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revisó la sentencia: confirmó las penas de prisión perpetua para los principales responsables, aunque descartó el agravante de alevosía. Esa decisión fue apelada, por lo que ahora la última palabra la tiene la Suprema Corte bonaerense.
En paralelo, uno de los condenados, Lucas Pertossi, también había solicitado su excarcelación, argumentando que llevaba más de seis años detenido sin una condena firme. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el mismo Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que consideró que la prisión preventiva sigue siendo razonable y necesaria en función de la gravedad del caso.
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