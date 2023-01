Se rompió el pacto de silencio: declaró Luciano Pertossi

"Quiero aclarar algo: quiero decir que no estaba donde muestran, aclarar que estaba del otro lado. Yo no estaba ahí. Yo no estaba donde marcaron ellos", sostuvo el imputado, en relación al lugar en el que lo ubicaron los peritos en los videos, según informó el periodista de C5N Fernando Tocho.

Ante este planteo, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó dónde estaba y se le consultó sobre la persona vestida de negro que se detrás del auto, a lo que Pertossi respondió: "No voy a responder así que no se esfuercen nada".

Luego de esta intervención, se llamó a un cuarto intermedio, tras el cual continuará la exposición de los peritos.

En la causa, Luciano Pertossi fue señalado como una de las personas que inicia el conflicto adentro del boliche al golpear a uno de los amigos de Fernando en el interior del local bailable, también agredió a la víctima afuera de Le Brique y a sus amigos, evitando que lo defendieran. Fue reconocido por testigos y cámaras de seguridad.

Este es Luciano Pertossi

Luciano Pertossi.jpg