Insólito: en un allanamiento encontraron marihuana y cocaína en el asiento del bebé

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A raíz de este hallazgo fortuito, la policía procedió a la detención de tres personas que se encontraban en las viviendas: un hombre de 25 años y dos mujeres de 23 y 44 años, respectivamente. Todos fueron señalados como presuntos miembros de una red delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes a menor escala. Además de la droga y el vehículo, se secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para profundizar en las conexiones de la banda.