Insólito: en un allanamiento encontraron marihuana y cocaína en el asiento del bebé
Durante un allanamiento de dos viviendas en Morteros, Córdoba, la policía encontró dos kilos de cocaína en ladrillos y varias dosis de marihuana en el lugar menos pensado.
Lo que comenzó como un procedimiento policial con resultados desalentadores terminó convirtiéndose en un golpe estratégico contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Durante un operativo realizado en la localidad de Morteros, ubicada en el noreste provincial, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) lograron incautar una importante cantidad de estupefacientes que se encontraban ocultos de una manera sumamente inusual: dentro de un asiento infantil.
La investigación inicial apuntaba a dos viviendas situadas en las calles Laprida al 300 y Marconi al 900. Según la información recolectada por las autoridades, en estos domicilios se habrían llevado a cabo actividades vinculadas a la fabricación y comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo. Sin embargo, al ingresar y registrar ambas propiedades, los uniformados se encontraron con una sorpresa negativa: no había rastros de sustancias ilícitas en ninguna de las habitaciones.
Cuando el operativo parecía destinado al fracaso, los agentes decidieron extender la requisa a un automóvil Mercedes Benz que se encontraba estacionado frente a una de las casas allanadas. Fue allí donde la pericia policial permitió descubrir el cargamento. En el asiento trasero del coche, ocultos dentro de la butaca para bebés, los efectivos hallaron dos ladrillos de cocaína que pesaban más de dos kilos, además de 14 dosis de marihuana.
A raíz de este hallazgo fortuito, la policía procedió a la detención de tres personas que se encontraban en las viviendas: un hombre de 25 años y dos mujeres de 23 y 44 años, respectivamente. Todos fueron señalados como presuntos miembros de una red delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes a menor escala. Además de la droga y el vehículo, se secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para profundizar en las conexiones de la banda.
Según los informes suministrados por la policía provincial, este procedimiento no es un hecho aislado, sino que guarda una estrecha relación con una investigación previa. El operativo actual se vincula con un caso registrado a mediados del mes pasado, en el cual las fuerzas de seguridad desbarataron a una pareja que utilizaba un puesto de venta de sandías como fachada para distribuir sustancias prohibidas.
En aquel antecedente, las autoridades ya habían logrado decomisar más de un kilo de cocaína, sumas de dinero en efectivo y diversas pruebas que permitieron tirar de la cuerda hasta llegar a las detenciones actuales en Morteros. Con estos nuevos arrestos, la justicia busca desarticular por completo los nodos de esta organización que operaba en la región noreste de Córdoba utilizando métodos de ocultamiento poco convencionales para evadir los controles.
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