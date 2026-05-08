Crisis económica: advierten sobre el impacto del cierre de varias cadenas de tiendas en Cipolletti
El consumo en Río Negro bajó a la par del resto del país, lo cual se tradujo en el cierre sin aviso previo de varias sucursales de tiendas de electrodomésticos.
Parecía que la sucursal de Cipolletti de la cadena de electrodomésticos Pardo se había salvado de los cierres anunciados por la empresa, pero hace dos semanas que no levanta su persiana, lo que alertó al gremio del comercio.
"Hace dos semanas que está cerrado. Lo raro es que no vino ningún trabajador a plantearnos nada, suponemos que los han reubicados en otras sucursales", señaló Juan Morrison, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Cipolletti, en declaraciones reproducidas por el sitio La Mañana de Cipolletti.
"Nos enteramos que cerró de repente, fuimos al lugar a corroborarlo, luego a la secretaría de Trabajo, que lo certifica, deja la notificación en el local donde no había nadie y luego la mandó a Neuquén", relató Morrison en referencia a la sucursal operativa de Pardo más cercana a la de Cipolletti.
El sindicato quedó a la espera de una audiencia en la dependencia provincial.
Mientras tanto, en la puerta de la tienda de Pardo sobre la calle Belgrano 239 hay un cartel que reza: "Cerrado. Para abonar las cuotas pendientes de su crédito, acercarse a la sucursal Neuquén, Alcorta 44".
El consumo fue una de las primeras víctimas de la crisis económica actual y quienes habían recurrido al financiamiento en cuotas para comprar, por ejemplo, electrodomésticos hoy se encuentran entre los casos más usuales de mora de pago.
"Las empresas que han dado créditos, como sería el caso de Pardo, también sufren endeudamiento por morosidad del crédito", señaló José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme de Argentina, citado por LMC.
Bunter, que es referente de la Cámara de Comercio local, señaló que "están cerrando muchísimos negocios en Cipolletti", ya sea por la caída del consumo, el costo de los alquileres o por los gastos como impuestos, sueldos e insumos.
Hace apenas unas semanas se supo del cierre de otras tres sucursales de Pardo -dos en Córdoba y una en Santa Fe-, pero en Río Negro se les sumaron otras bajadas de persianas por la crisis económica.
La marca de ropa deportiva Olimpia cerró su sucursal de la calle La Esmeralda y Perú, pero mantiene "los dos de calle Roca, más el de Brentana y el de Cinco Saltos", señaló a LMC su propietario, Manuel Machinea.
"No despedimos a nadie y reubicamos al personal", aclaró el empresario, que hizo una lectura sobre el mercado: "Cerramos por lo que está pasando en el rubro nuestro. En Cipolletti también cerraron GyC Sport y Red Sport. En nuestro caso es achicarnos un poco para ver si podemos seguir funcionando".
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