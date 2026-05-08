Crisis económica: advierten sobre el impacto del cierre de varias cadenas de tiendas en Cipolletti

El consumo fue una de las primeras víctimas de la crisis económica actual y quienes habían recurrido al financiamiento en cuotas para comprar, por ejemplo, electrodomésticos hoy se encuentran entre los casos más usuales de mora de pago.

"Las empresas que han dado créditos, como sería el caso de Pardo, también sufren endeudamiento por morosidad del crédito", señaló José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme de Argentina, citado por LMC.

Bunter, que es referente de la Cámara de Comercio local, señaló que "están cerrando muchísimos negocios en Cipolletti", ya sea por la caída del consumo, el costo de los alquileres o por los gastos como impuestos, sueldos e insumos.

Hace apenas unas semanas se supo del cierre de otras tres sucursales de Pardo -dos en Córdoba y una en Santa Fe-, pero en Río Negro se les sumaron otras bajadas de persianas por la crisis económica.

La marca de ropa deportiva Olimpia cerró su sucursal de la calle La Esmeralda y Perú, pero mantiene "los dos de calle Roca, más el de Brentana y el de Cinco Saltos", señaló a LMC su propietario, Manuel Machinea.

"No despedimos a nadie y reubicamos al personal", aclaró el empresario, que hizo una lectura sobre el mercado: "Cerramos por lo que está pasando en el rubro nuestro. En Cipolletti también cerraron GyC Sport y Red Sport. En nuestro caso es achicarnos un poco para ver si podemos seguir funcionando".