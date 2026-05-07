Los Polvorines: una mujer quiso defender a su hija de 9 años de un abuso sexual y el atacante la mató

Una vez frente a los investigadores policiales la nena señaló a Esteban como un amigo de su mamá y luego se supo que era un vecino que vive a pocos metros de la casa.

El relato de la menor coincidió con las descripciones de vecinos, y la menor pudo explicar que el joven la atacó mientras dormía.

Tras el crimen Esteban Amarilla se fugó con los celulares de la nena y de Yolanda, por lo que la Policía bonaerense publicó su foto en un intento por dar con él más rápido.

Mientras tanto, funcionarios de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 del Departamento Judicial de San Martín comenzaron a investigar el caso como un homicidio, sin precisar aún si hará falta un procedimiento separado por la situación de abuso sexual que vivió la nena.

La nena quedó en manos del Servicio local del municipio de Malvinas Argentinas.