Los Polvorines: una mujer quiso defender a su hija de 9 años de un abuso sexual y el atacante la mató
Yolanda Raquel Cáceres se dio cuenta de que alguien había entrado a su casa para acercarse a la pequeña y cuando se percató de quién era intentó repelerlo.
La Policía bonaerense busca a un hombre de 25 años en conexión con el crimen de Yolanda Raquel Cáceres, cuyo cuerpo fue hallado por efectivos policiales este jueves en su casa de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. Una vez iniciada la investigación del caso se supo que la víctima murió tratando de impedir el abuso sexual de su hija menor de edad.
Era de madrugada cuando Yolanda se despertó porque escuchó movimientos en su casa, ubicada sobre la calle Velázquez al 4100, en Los Polvorines. La mujer se levantó de la cama sólo para encontrar a su vecino, Esteban Amarilla, cerca de donde dormía su hija de 9 años.
Las intenciones de Amarilla eran claras, y Yolanda reaccionó antes de que pudiese abusar sexualmente de la nena, pero el joven la asesinó en el acto.
El caso salió a la luz porque la nena logró escapar de la casa para pedir ayuda.
Los vecinos llamaron al 911 y cuando los efectivos policiales entraron a la casa se encontraron con el cuerpo de Yolanda en el suelo, con marcas de golpes en la cara y cortes en el abdomen y el cuello.
Una vez frente a los investigadores policiales la nena señaló a Esteban como un amigo de su mamá y luego se supo que era un vecino que vive a pocos metros de la casa.
El relato de la menor coincidió con las descripciones de vecinos, y la menor pudo explicar que el joven la atacó mientras dormía.
Tras el crimen Esteban Amarilla se fugó con los celulares de la nena y de Yolanda, por lo que la Policía bonaerense publicó su foto en un intento por dar con él más rápido.
Mientras tanto, funcionarios de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 del Departamento Judicial de San Martín comenzaron a investigar el caso como un homicidio, sin precisar aún si hará falta un procedimiento separado por la situación de abuso sexual que vivió la nena.
La nena quedó en manos del Servicio local del municipio de Malvinas Argentinas.
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