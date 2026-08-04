Crimen de Matías Álvarez en Chaco: la confesión de Victoria Luz Cantero que cambia el caso
Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona y aguardan el informe de la autopsia, mientras indagan los pormenores de un altercado previo.
En el marco de la causa por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en Resistencia, trascendió que la investigación dio un giro trascendental este martes tras las declaraciones de la fiscal Ana González de Pacce y el procurador general de Chaco, Jorge Canteros, en una rueda de prensa.
Allí se ratificó que la sospechosa central, Luz Victoria Cantero (25), manifestó en el centro de salud donde fue atendida haber apuñalado a su pareja en medio de un violento altercado. La fiscalía fundamenta la pesquisa sobre la teoría de una disputa doméstica desencadenada en el marco de un vínculo hostil e inestable.
Entre las evidencias de mayor peso sumadas a la causa se destaca la declaración de un agente de la Policía asignado al área hospitalaria. El efectivo confirmó que la propia imputada le admitió haber sostenido una riña con el muchacho, asegurando que reaccionó en legítima defensa al propinarle la herida mortal.
El testimonio del hermano de la imputada por el crimen en Chaco
Lo informado por la fiscal suma respaldo a partir de un testimonio decisivo: el de Sebastián Cantero, hermano de la imputada y allegado a la víctima.
El testigo refirió haber recibido un llamado de Álvarez Guardia cerca de las 6:00, en el cual este llegó a advertirle que se encontraba herido. Durante la comunicación se escuchaba a la imputada recriminarle a la víctima en tono hostil: "Decile que me rompiste el celular". Al arribar al inmueble, Cantero encontró al joven inconsciente y lo trasladó al centro asistencial en compañía de su pareja y de la acusada. La víctima ingresó al nosocomio sin signos vitales.
Las pruebas recabadas permiten descartar hipótesis alternativas como la simulación de un robo. Para el Ministerio Público Fiscal, el hecho se encuadra en una discusión violenta en el contexto de una relación de pareja de dos años de antigüedad, circunstancia confirmada por testimonios de vecinos que oyeron incidentes en el domicilio a esa hora.
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