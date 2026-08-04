Crimen de Matías Álvarez en Chaco: la confesión de Victoria Luz Cantero que cambia el caso

El testigo refirió haber recibido un llamado de Álvarez Guardia cerca de las 6:00, en el cual este llegó a advertirle que se encontraba herido. Durante la comunicación se escuchaba a la imputada recriminarle a la víctima en tono hostil: "Decile que me rompiste el celular". Al arribar al inmueble, Cantero encontró al joven inconsciente y lo trasladó al centro asistencial en compañía de su pareja y de la acusada. La víctima ingresó al nosocomio sin signos vitales.