Asesinato de Matías Guardia: la fiscal reveló que la acusada llegó al hospital "muy alterada y con sangre"

Durante las pericias realizadas en la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a distintos estudios para determinar si fue el arma utilizada en el homicidio.

La fiscal también confirmó que en noviembre de 2025, Matías Guardia había denunciado a Canteros, aunque esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal. En cambio, no existen denuncias previas de violencia de género realizadas por la imputada contra la víctima.

Mientras tanto, la fiscalía continúa con la toma de testimonios, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y espera los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos. También aclaró que la calificación de homicidio agravado por el vínculo es provisoria y podría modificarse una vez concluidas las pericias e incorporadas todas las pruebas.