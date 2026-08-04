Asesinato de Matías Guardia: la fiscal reveló que la acusada llegó al hospital "muy alterada y con sangre"
Victoria Luz Canteros permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo. La fiscalía también analiza cámaras de seguridad y las pericias.
La fiscal que investiga el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia reveló que Victoria Luz Canteros llegó al Hospital Julio C. Perrando "muy alterada y con sangre en las manos". Durante una conferencia de prensa, Ana González de Pacce indicó que un policía hospitalario oyó cuando Canteros manifestó: "Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí". En ese momento, la joven presentaba un fuerte estado de alteración y tenía sangre en las manos, por lo que fue demorada de inmediato.
Canteros permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, una de las figuras penales más graves previstas en el Código Penal, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido.
De acuerdo con la investigación, el domingo por la mañana Matías Guardia, de 29 años, ingresó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando con una puñalada en el cuello. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero la lesión comprometió arterias y venas vitales y le provocó un paro cardiorrespiratorio que derivó en su muerte.
La reconstrucción de las horas previas al crimen también se apoya en la declaración del hermano de la acusada, quien además mantenía una relación de amistad con la víctima. El hombre aseguró que alrededor de las seis de la mañana recibió un llamado telefónico y escuchó a su hermana gritar: "Me rompiste el celular", en medio de una fuerte discusión.
Ese relato coincide con el testimonio de vecinos que viven frente a la vivienda donde ocurrió el hecho, quienes afirmaron haber escuchado gritos y una intensa pelea a esa misma hora.
Durante las pericias realizadas en la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a distintos estudios para determinar si fue el arma utilizada en el homicidio.
La fiscal también confirmó que en noviembre de 2025, Matías Guardia había denunciado a Canteros, aunque esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal. En cambio, no existen denuncias previas de violencia de género realizadas por la imputada contra la víctima.
Mientras tanto, la fiscalía continúa con la toma de testimonios, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y espera los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos. También aclaró que la calificación de homicidio agravado por el vínculo es provisoria y podría modificarse una vez concluidas las pericias e incorporadas todas las pruebas.
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