"No le voy a prohibir nada": los posteos sobre armas y violencia que compartía Victoria Luz Cantero

Las publicaciones en Facebook y TikTok de Victoria Luz Cantero

En tanto, en TikTok se viralizó uno de los contenidos más graves, donde señalaba: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo".

En un posteo aún más violento dentro de la misma red social, adhirió a la premisa de que "no existe una guerra de géneros. Los hombres han sido abusivos durante generaciones y las mujeres por fin se están negando a tolerarlo. Eso es todo".