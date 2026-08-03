"No le voy a prohibir nada": los posteos sobre armas y violencia que compartía Victoria Luz Cantero
Tras el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, las cuentas de Facebook y TikTok de Victoria Luz Cantero fueron dadas de baja.
En el marco de la investigación por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco; las redes sociales de la única detenida y principal sospechosa, Victoria Luz Cantero, fueron eliminadas en las últimas horas, aunque trascendieron algunos posteos.
En este marco, familiares y amigos de la víctima lograron resguardar material clave para entregar como pruebas ante la Justicia, sacando a la luz el contenido de sus perfiles en Facebook y TikTok, donde la joven solía difundir publicaciones que alentaban comportamientos violentos contra los hombres.
Si bien la joven utilizaba sus redes sociales para compartir contenido relacionado con su emprendimiento de manicura, postales familiares e imágenes de sus viajes; también usaba para publicar algunos mensajes bastante particulares, que no tardaron en llamar la atención tras el crimen de su pareja.
Las publicaciones en Facebook y TikTok de Victoria Luz Cantero
Los rastros digitales de la acusada expusieron mensajes intimidantes y de apología a la agresión física tanto en Facebook como en la plataforma de videos: referencias a armas de fuego, mensajes de dominación y violencia, y amenazas directas con armas blancas.
En este sentido, en una de sus publicaciones de Facebook compartió la frase "no entiendo las que llevan un Labubu en el bolso, yo llevaría una Glock"; mientras que en otra interacción reflejó: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida".
En tanto, en TikTok se viralizó uno de los contenidos más graves, donde señalaba: "Yo nunca le voy a prohibir nada a mi hombre porque él es libre de escoger donde quiere que le encaje el cuchillo".
En un posteo aún más violento dentro de la misma red social, adhirió a la premisa de que "no existe una guerra de géneros. Los hombres han sido abusivos durante generaciones y las mujeres por fin se están negando a tolerarlo. Eso es todo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario