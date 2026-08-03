"¿Te pegó otra vez?": fotos y chats que exhiben presuntas agresiones previas al joven asesinado en Chaco
Allegados de Matías Julián Álvarez Guardia difundieron capturas y fotos que muestran lesiones en la víctima, y apuntaron a Victoria Luz Cantero.
En el marco de la investigación judicial en Chaco por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, en las últimas horas comenzaron a viralizarse en las redes sociales una serie de imágenes, capturas de chats y publicaciones aportadas por el entorno del joven, las cuales evidenciarían un presunto historial de violencia sistemática ejercido por la única acusada.
Se trata de Victoria Luz Cantero, la mujer de 25 años que se encuentra detenida e imputada por el crimen de su pareja, tras el trágico episodio en el que la víctima perdió la vida a causa de una puñalada en el tórax durante una presunta discusión en la ciudad de Resistencia.
Tras conocerse la noticia, familiares de Álvarez Guardia aseguraron que la joven tenía antecedentes de maltratos a la víctima. Incluso, se viralizaron polémicos posteos en redes sociales, con mensajes relacionados con el uso de armas y de contenido violento.
Hematomas, llamadas y el pedido de justicia de los amigos
Las pruebas difundidas por allegados constan de fotografías que el propio Julián había compartido en vida con su círculo íntimo, en las que se aprecian hematomas, enrojecimientos y lesiones visibles en el rostro.
Entre el material expuesto figuran registros de llamadas, audios y capturas de conversaciones de WhatsApp verdaderamente elocuentes, como un intercambio en el que le consultan de forma directa. "¿Te pegó otra vez?", reflejando episodios previos de violencia dentro del vínculo.
Tras conocerse el asesinato, un amigo cercano de Matías utilizó sus redes sociales para exponer las fotografías acompañadas de un contundente y furioso mensaje dirigido a la sospechosa.
"Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal te dé la máxima pena, porque esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías", sentenció el allegado de la víctima.
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