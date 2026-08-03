"¿Te pegó otra vez?": fotos y chats que exhiben presuntas agresiones previas al joven asesinado en Chaco

Tras conocerse el asesinato, un amigo cercano de Matías utilizó sus redes sociales para exponer las fotografías acompañadas de un contundente y furioso mensaje dirigido a la sospechosa.

"Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal te dé la máxima pena, porque esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías", sentenció el allegado de la víctima.