Crisis económica: cerró la única fábrica en el país que producía aisladores para la red eléctrica

A través de un mensaje público reproducido parcialmente por el diario Clarín la empresa informó que ya se dio lugar a "la liquidación total de su planta y el remate de toda su maquinaria, marcando que la decisión no tiene vuelta atrás".

Más que un capricho del mercado

En 2026, los extrabajadores de FAPA citaron datos de la Cámara de la Industria Electrónica (CADIEEL) sobre que la compañía "cubría la totalidad de la producción argentina de aisladores de porcelana y abastecía alrededor del 70% del consumo aparente" del país.

Desde luego que la decisión no se tomó de un día para el otro sino que los directivos de la compañía comenzaron el proceso de cierre hace por lo menos seis meses.

Tanto es así que en mazo de 2026 el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 345/2026, por la que suspendía por seis meses el efecto del artículo 2° de la resolución 861 del otrora Ministerio de Desarrollo Productivo, que data de 2021 y atañe a los derechos antidumping para la importación del producto.

En ese artículo se regulaba o impedía la exportación de "Aisladores de porcelana, de montaje rígido, de perno o soporte de línea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensión de servicio inferior o igual a 60kV; de suspensión, de carga mecánica inferior o igual a 165kN y pasantes sumergidos de exterior, para una tensión de servicio superior o igual a 10kV pero inferior o igual a 40kV, de los tipos utilizados en transformadores".

A partir de la Resolución 345/2026 se suspenden los aranceles de importación de aisladores eléctricos porque de otro modo "la permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico, afectando en forma notoria e injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica como lo es la red eléctrica".