Cerró tienda de bebidas por la crisis económica y remata hasta choperas al costo: doloroso mensaje del adiós
Lucas Olivera se volvió viral esta semana no tanto por su anuncio de cierre o porque liquida al costo tanto su stock de bebidas como el mobiliario de su tienda, sino por su mensaje.
Un comerciante de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, decidió cerrar su tienda de bebidas alcohólicas después de más de seis años de funcionamiento y se volvió viral no sólo por las ofertas para liquidar el stock sino también por su filosofía frente a la crisis económica que cambió sus planes.
"Cerramos el local. Definitivamente, lo cerramos. Este es el último mes y lo cerramos", anunció esta semana Lucas Olivera, el dueño de "Oliver Drinks", al anunciar no sólo que baja la persiana - "por ahora"- sino que está listo para vender al costo hasta la última lata, botella y choppera de su local.
Mientras hacía "un paneo" por la tienda mostrando sus heladeras de puerta doble y los estantes repletos de etiquetas, Olivera se convirtió en viral, primero en San Nicolás y luego, a nivel regional.
Quizás por eso este miércoles Olivera volvió a ponerse frente a la cámara para grabar un video en el que contó más acerca de la filosofía detrás del cierre de su tienda sobre Avenida Savio al 1100, que funciona desde septiembre de 2019.
"Mucho comerciante no atina a cerrar y siguen forzando algo que no está funcionando porque tienen miedo al después. Al 'qué hago'. La gente dice 'no tiene más local, fracasó', y no es así. El que tiene comercio sabe cómo salir adelante, cómo fortalecerse", expresó en su tercer video sobre el tema.
"Hoy el local es una herramienta que da seguridad. Pero cuando un local no vende, ¿qué seguridad te puede estar dando? Todo lo contrario: te está dando gastos. El local hay que seguir pagándolo, el empleado hay que seguir pagándolo, la luz... Cuando todo eso se genera uno tiene que tomar una decisión", subrayó.
El negocio de Olivera sobrevivió a la pandemia de 2020, a las restricciones que se mantuvieron en 2021, a la inflación posterior -que encareció desde las tarifas de servicios hasta los alquileres y la mercadería- y encontró su fin en tiempos de crisis económica provocada por la recesión, que afectó de manera directa al consumo.
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