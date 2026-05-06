Cerró tienda de bebidas por la crisis económica y remata hasta choperas al costo: doloroso mensaje del adiós

"Mucho comerciante no atina a cerrar y siguen forzando algo que no está funcionando porque tienen miedo al después. Al 'qué hago'. La gente dice 'no tiene más local, fracasó', y no es así. El que tiene comercio sabe cómo salir adelante, cómo fortalecerse", expresó en su tercer video sobre el tema.

"Hoy el local es una herramienta que da seguridad. Pero cuando un local no vende, ¿qué seguridad te puede estar dando? Todo lo contrario: te está dando gastos. El local hay que seguir pagándolo, el empleado hay que seguir pagándolo, la luz... Cuando todo eso se genera uno tiene que tomar una decisión", subrayó.

El negocio de Olivera sobrevivió a la pandemia de 2020, a las restricciones que se mantuvieron en 2021, a la inflación posterior -que encareció desde las tarifas de servicios hasta los alquileres y la mercadería- y encontró su fin en tiempos de crisis económica provocada por la recesión, que afectó de manera directa al consumo.