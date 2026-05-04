Venden huevos cachados más baratos: por qué son peligrosos para la salud
Una polémica oferta de huevos cachados a muy bajo precio generó gran preocupación. Especialistas advierten sobre los graves riesgos para la salud al comerlos.
La viralización de un cartel que promociona un maple de huevos cachados a tan solo $3000 encendió las alarmas entre los consumidores. Frente a la crisis económica, esta aparente oportunidad esconde un enorme riesgo sanitario, ya que la ruptura del cascarón permite el ingreso de peligrosas bacterias al alimento.
Por qué es un peligro consumir huevos cachados
El cascarón actúa como la principal barrera protectora del interior del huevo frente al medio ambiente. Cuando este se encuentra fisurado, resquebrajado o directamente roto, la clara y la yema quedan totalmente expuestas a la contaminación cruzada y al ingreso de patógenos externos. El mayor peligro asociado a los huevos cachados es la bacteria de la Salmonella, un microorganismo que puede provocar severos cuadros de intoxicación alimentaria.
Los expertos en seguridad alimentaria son categóricos y advierten que nunca se deben comprar ni consumir huevos que presenten grietas en su superficie, sin importar cuán pequeña sea la rotura. Aunque el valor ofertado de $3000 por el maple resulte sumamente tentador para el bolsillo en medio del actual contexto económico, el costo final en materia de salud puede ser gravísimo.
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Consumir productos contaminados con esta bacteria puede desencadenar una fuerte infección intestinal. Los síntomas más comunes de la salmonelosis incluyen fiebre alta, diarrea intensa, fuertes calambres abdominales, náuseas y vómitos, requiriendo en muchos casos atención médica de urgencia e incluso internación. Por este motivo, siempre se recomienda revisar bien el envase antes de la compra y desechar cualquier unidad dañada.
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