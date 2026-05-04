Venden huevos cachados más baratos: por qué son peligrosos para la salud

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Por qué es un peligro consumir huevos cachados

El cascarón actúa como la principal barrera protectora del interior del huevo frente al medio ambiente. Cuando este se encuentra fisurado, resquebrajado o directamente roto, la clara y la yema quedan totalmente expuestas a la contaminación cruzada y al ingreso de patógenos externos. El mayor peligro asociado a los huevos cachados es la bacteria de la Salmonella, un microorganismo que puede provocar severos cuadros de intoxicación alimentaria.