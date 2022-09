Atentado a Cristina Kirchner: allanamiento en la casa de Gabriel Carrizo, líder de "La Banda de los Copitos"

“La situación es confusa. Lo que más me preocupa, a partir de que no me han dado ingreso pese a identificarme como el abogado de la familia para poder controlar el operativo, es que tanto la madre como el hermano (del detenido) están allí privados ilegítimamente de la libertad. Hace 50 minutos no se les habilita el egreso”, dijo el abogado de Carrizo en declaraciones televisivas mientras aguardaba afuera del domicilio.

#TerrorismoContraCFK: Allanan la casa del líder de "la banda de los copitos". Se trata de Gabriel Carrizo, que días antes dio una nota a Telefe Noticias.



Así comenzamos #ResumenDeMedianoche

Carrizo era el supuesto jefe de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y quien les proveía los copos de azúcar. Los investigadores creen que tuvo algún nivel de participación en la planificación o en el encubrimiento del hecho ocurrido la noche del 1 de septiembre en Recoleta.

La Justicia había puesto la lupa la semana pasada sobre Carrizo a partir de una serie de estados de WhatsApp que publicó tras el atentado. Dos de esos mensajes decían: "Seguro el próximo sos vos Alberto! Tené cuidado!" y "van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación".

También trascendieron otras capturas de pantalla sobre ciertos chats que Carrizo habría mantenido con otra persona, la cual le cuenta que Uliarte dijo sentirse "orgullosa de lo que Nando hizo", refiriéndose a Sabag Montiel.

Además, algunas imágenes que se desprenden de cámaras de seguridad, de TV y de celulares analizadas por la Justicia dan cuenta que Gabriel Carrizo estuvo presente en las inmediaciones de Juncal y Uruguay la noche del ataque.