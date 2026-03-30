"Dijo que iban a morir todos": estremecedor relato de un padre sobre el ataque en la escuela de Santa Fe

"No se hizo una reunión de padres ni se comunicó lo sucedido. Quedó en que un menor agredió a otro y nada más. Hay padres que me dicen: 'Yo a mi hija la saco, no la llevo más; está traumada, la tengo llorando'. Mi hija se quedó sentada frente al agresor y no pudo moverse", expresó consternado.

El entorno del agresor

Juan explicó que conoce al agresor y a su familia por la cercanía en la ciudad: "Estoy frente a la casa del agresor. La madre tiene un local de gas y nos lleva la garrafa, parecía un adolescente típico, no mostraba nada fuera de lo normal. El padre tenía antecedentes por estupefacientes y depresión", indicó.

Atacante escuela Santa Fe

También aseguró que el adolescente de 15 años había realizado amenazas días antes del ataque: "La semana pasada dijo que iban a morir todos. Según un compañero de mi hija, lo escuchó durante una clase", afirmó.

"Iba al club de básquet, lo cruzaba y saludaba bien. No parecía estar pasando por algo. Si había problemas eran dentro de la casa, pero en la escuela o en el club no lo demostraba", concluyó.