"Dijo que iban a morir todos": estremecedor relato de un padre sobre el ataque en la escuela de Santa Fe
De acuerdo al testimonio de una alumna de la Escuela N°40 de San Cristóbal, el adolescente de 15 años la semana pasada había amenazado a sus compañeros.
Compañeros del adolescente de 15 años que ingresó armado a la Escuela N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe, y asesinó a un chico de 13, revelaron que la semana pasada los había amenazado.
Tras la tragedia que se desencadenó este lunes por la mañana, Juan, el padre de una alumna de quinto año, contó: "Tengo a mi hija que va a 5° año en la misma escuela. Ella quedó sentada al frente cuando sucedió todo".
"Quedó consternada con lo sucedido y no entiende hasta ahora qué pasó. No quiere ir a la escuela esta semana", manifestó en diálogo con Infobae.
En este contexto, el hombre cuestionó la falta de comunicación por parte de la institución ante este tipo de situaciones: "Nosotros como padres no nos enteramos de nada. Los chicos tienen psicólogo y psicopedagogos dentro de la escuela, pero a nosotros no nos han llamado a una reunión por algún conflicto", dijo.
Además, recordó otros episodios recientes de violencia vinculados a estudiantes de la escuela: "En Año Nuevo y en diciembre hubo ataques contra una alumna fuera del colegio. Le cortaron el rostro las mismas chicas que iban a la escuela. En la vereda de la escuela nadie se paró a ayudarla". Semanas después, la misma joven volvió a ser atacada.
"No se hizo una reunión de padres ni se comunicó lo sucedido. Quedó en que un menor agredió a otro y nada más. Hay padres que me dicen: 'Yo a mi hija la saco, no la llevo más; está traumada, la tengo llorando'. Mi hija se quedó sentada frente al agresor y no pudo moverse", expresó consternado.
El entorno del agresor
Juan explicó que conoce al agresor y a su familia por la cercanía en la ciudad: "Estoy frente a la casa del agresor. La madre tiene un local de gas y nos lleva la garrafa, parecía un adolescente típico, no mostraba nada fuera de lo normal. El padre tenía antecedentes por estupefacientes y depresión", indicó.
También aseguró que el adolescente de 15 años había realizado amenazas días antes del ataque: "La semana pasada dijo que iban a morir todos. Según un compañero de mi hija, lo escuchó durante una clase", afirmó.
"Iba al club de básquet, lo cruzaba y saludaba bien. No parecía estar pasando por algo. Si había problemas eran dentro de la casa, pero en la escuela o en el club no lo demostraba", concluyó.
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