Alerta por humedad extrema en AMBA: por qué se registran niveles de punto de rocío similares al Amazonas
Buenos Aires transita niveles altos de humedad, junto a una llamativa ola de calor. De qué se trata y hasta cuándo se mantiene.
La zona central de la Argentina, el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan un fenómeno meteorológico excepcional, que genera humedad. Según los registros actuales, la región presenta niveles de punto de rocío de los más elevados a nivel global, alcanzando valores comparables a los de Manaos, en el corazón de la Selva Amazónica.
Este fenómeno ocurre en simultáneo con una inusual ola de calor en pleno otoño, con temperaturas máximas de entre 29 y 30 grados. Se esperan varios días con estas condiciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Este escenario es el resultado de una transición meteorológica brusca. Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y tormentas en el AMBA, la masa de aire quedó saturada de humedad. A este factor se le sumó el ingreso de una ola de calor inusual para la época.
Humedad: qué representa el punto de rocío que afecta al AMBA
El punto de rocío es el indicador termodinámico que mide la cantidad de humedad presente en la atmósfera. A diferencia de la humedad relativa, este valor es una medida absoluta de la masa de agua en el aire.
- Valores registrados: Se han detectado marcas que superan los 24°C de punto de rocío.
- Comparativa: En climas templados, un valor de 15°C se considera confortable. Los niveles actuales sitúan a la región en una categoría de "humedad extrema", donde la evaporación del sudor en el cuerpo humano se ve dificultada, aumentando la sensación de sofocamiento.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Esta tendencia del tiempo estable y el calor, en pleno otoño, se mantiene a lo largo de la semana corta en el AMBA, por lo que el martes se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que alcanzaría los 29.
Del mismo modo, el cierre de la mini semana sería con condiciones simulares. El miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 30, la más alta en mucho tiempo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario