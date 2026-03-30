Alerta por humedad extrema en AMBA: por qué se registran niveles de punto de rocío similares al Amazonas

Valores registrados: Se han detectado marcas que superan los 24°C de punto de rocío.

Comparativa: En climas templados, un valor de 15°C se considera confortable. Los niveles actuales sitúan a la región en una categoría de "humedad extrema", donde la evaporación del sudor en el cuerpo humano se ve dificultada, aumentando la sensación de sofocamiento.



Cómo sigue el clima en el AMBA

Esta tendencia del tiempo estable y el calor, en pleno otoño, se mantiene a lo largo de la semana corta en el AMBA, por lo que el martes se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que alcanzaría los 29.

Del mismo modo, el cierre de la mini semana sería con condiciones simulares. El miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 30, la más alta en mucho tiempo.