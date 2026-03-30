Aseguran que el asesino de Santa Fe "padecía un desequilibrio mental tras vivir situaciones muy difíciles"

El testimonio sobre el tirador de la tragedia en Santa Fe

El estupor social por el tiroteo se trasladó rápidamente a las redes sociales de la localidad. En el foro de Facebook del Canal 4 local, el padre de un compañero de curso del homicida, aportó un testimonio revelador sobre el perfil del adolescente que ingresó armado con una escopeta a la institución.