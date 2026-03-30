Aseguran que el asesino de Santa Fe "padecía un desequilibrio mental tras vivir situaciones muy difíciles"
Conmoción en Santa Fe. El padre de un compañero del tirador de San Cristóbal dio detalles de su personalidad y aseguró que sufría un desequilibrio mental.
La conmoción por el brutal ataque en la escuela de Santa Fe no cesa. Mientras la Justicia investiga el trágico hecho donde un adolescente de 15 años asesinó a su compañero, el padre de otro estudiante reveló detalles del tirador, asegurando que el joven atravesaba un grave desequilibrio mental por problemas familiares.
El testimonio sobre el tirador de la tragedia en Santa Fe
El estupor social por el tiroteo se trasladó rápidamente a las redes sociales de la localidad. En el foro de Facebook del Canal 4 local, el padre de un compañero de curso del homicida, aportó un testimonio revelador sobre el perfil del adolescente que ingresó armado con una escopeta a la institución.
"Lo conozco muy bien al agresor, es compañero de escuela de mi hijo desde el jardín. Es un excelente chico, pero le tocaron vivir situaciones muy difíciles de sobrellevar, al punto de producir un desequilibrio mental profundo", detalló el hombre en su comentario público.
Bura, quien aclaró que trabaja en el ámbito escolar con adolescentes desde hace más de 25 años, remarcó que existen muchos problemas profundos en los jóvenes de hoy que "no queda otra que desde la familia sean tratados en serio".
El fuerte debate tras el tiroteo escolar
El comentario no pasó desapercibido y generó cruces con otros vecinos de la ciudad de San Cristóbal. Ante las recriminaciones de algunos usuarios que le cuestionaron el no haber "reportado" estas actitudes a tiempo para evitar la fatalidad, el hombre se defendió exponiendo la complejidad de intervenir en problemas intrafamiliares.
"¿Reportar a quién? ¿Autoridades policiales, judiciales, fiscales, a la familia?", se preguntó retóricamente, y profundizó en su postura:
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Señaló que, por su conocimiento del entorno, supone que las cuestiones intrafamiliares afectaron gravemente la integridad psicológica del chico.
Hizo un llamado de atención general, enfatizando la necesidad de que los adultos aprovechen "al máximo los pequeños momentos libres" para hablar y escuchar a sus hijos.
Cerró su reflexión con un contundente mensaje de concientización para toda la comunidad: "La familia es la primera educadora".
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