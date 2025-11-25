Causa ARA San Juan: aceptan excusación de una jueza por su vínculo con un imputado

Pese a ello, el Tribunal resaltó el “gesto elogiable” de D’Alessio al dar a conocer un asunto de su esfera íntima y consideró que la excusación debía ser aceptada por motivos de “decoro y delicadeza”.

Según la resolución, su apartamiento es la vía adecuada para garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier sospecha en un caso de alto interés público. La decisión quedó firme y fue enviada a la Cámara Federal de Casación Penal para que designe a un nuevo magistrado que integre el tribunal del futuro juicio oral.

Qué dijo la querella mayoritaria de familiares de tripulantes

La querella mayoritaria de familiares de los tripulantes del ARA San Juan se expresó sobre la resolución: "Hoy podemos afirmar que ha triunfado la justicia y la transparencia. Mientras algunos magistrados se dedican a filmar 'ego-documentales' y otros responden a poderes políticos amañados, desde esta querella mayoritaria celebramos haber sido escuchados. Esta resolución demuestra que aún persisten jueces con elevada ética profesional, comprometidos con la imparcialidad y el decoro judicial".

"No nos detendremos aquí. Celebramos este avance crucial como un paso firme hacia la verdad absoluta y la justicia reparadora para nuestros seres queridos, víctimas de negligencias imperdonables. ¡Por los 44, seguiremos luchando hasta el final!", indicó la Dra. Valeria Carreras, abogada representante de la querella mayoritaria.