Cuándo se conocerán las penas para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El artículo 80 del Código Penal estipula la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, es decir, del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, en el caso de César Sena, y de partícipes necesarios, en el caso de sus padres.

"Muchos nos dijeron que sin cuerpo ni acta no iba a ver sentencia, pero Cecilia habló, nos marcó el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró su dique y valija, la cual tenía sus sueños guardados. Todos estos elementos permitieron que el Equipo Fiscal pueda demostrar que Cecilia entró a una casa con vida y salió envuelta en una frazada", subrayó Jorge Canteros, procurador general de la provincia del Chaco.

fiscales del caso Cecilia Strzyzowski

Durante la conferencia de prensa también habló el fiscal Juan Martín Bogado, quien indicó que el acta de defunción debe ser tramitada por un juez una vez "pasados los tres meses del fallecimiento de una persona", según indica la ley, pero adelantó que en la audiencia de cesura, el 26 de octubre, se va "a pedir a la jueza Dolly Roxana Fernández que disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio".