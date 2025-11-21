"Crueldad pornográfica": Julieta Díaz apuntó al Gobierno por recortes en discapacidad y el escándalo en ANDIS
La actriz denunció bloqueos a un amparo colectivo que reclamaba prestaciones del programa Incluir Salud y cuestionó duramente a Javier Milei.
Julieta Díaz, actriz y madre de una persona con discapacidad, denunció que se “frenó” un recurso de amparo en Campana que reclamaba las prestaciones correspondientes del programa Incluir Salud. Según la artista, detrás del bloqueo estarían funcionarios del gobierno de Javier Milei, a quienes cuestionó por ejercer una “crueldad pornográfica”.
En sus redes sociales, Díaz comenzó su descargo de manera contundente: “El caso ANDIS, todas las coimas y el dinero que fue encontrado, en efectivo, en la casa de uno de estos personajes que le robó el dinero de los medicamentos a las personas con discapacidad, sobre todo de Incluir Salud, que son las personas más pobres del país que no tienen obra social o prepaga para poder cubrir sus remedios”.
La actriz señaló que el perjuicio recae directamente sobre los sectores más vulnerables: “A esas personas les robaron y se rieron de ellos, mientras nos decían en la cara y, cuando ganaban las elecciones, que ‘no había plata’ y que había que hacer un esfuercito más. Los mismos en el poder son los que además, ahora, frenaron el amparo colectivo en Campana”.
Sobre la medida judicial, Díaz explicó que el amparo estaba avanzando de manera significativa con un juez “muy honesto, que defendía las cosas como se debe”, pero que personas vinculadas al gobierno lo detuvieron, aplazando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya estaba promulgada y lista para ejecutarse.
“Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país. Después de que ese caso salió a la luz, en una especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenaron el amparo a la vista de todos”, agregó Díaz.
En un cierre contundente, la actriz enfatizó: “Al mismo tiempo en que se destapa el caso de la ANDIS, pueden sacar a un juez con un artífice judicial. La plata que todavía falta entregar, de esa primera partida, para que realmente se implemente, no sale... ¿No hay nadie que frene esto o se haga cargo? Les roban en la cara a las personas más humildes y vulnerables de este país”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario