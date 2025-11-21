Tucumán: una nena de 7 años se encuentra grave luego de ser baleada en la cabeza por delincuentes
La menor fue alcanzada por un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa. La policía detuvo a dos hombres y busca a otros dos.
Una nena de 7 años se encuentra internada en estado crítico en el Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán luego de haber recibido un disparo en la cabeza cuando quedó en medio de un tiroteo. La nena fue alcanzada por el disparo mientras jugaba en el patio de su casa y cuatro hombres abrieron fuego contra el frente de la vivienda ubicada en el barrio San Cayetano de la capital tucumana. Tras el tiroteo los agresores se dieron a la fuga.
El violento episodio ocurrió el jueves alrededor de las 16:30. Según declararon los testigos, uno de los atacantes abrió fuego hacia el frente de la casa mientras sus tres acompañantes gritaban e insultaban.
Uno de los proyectiles impactó de lleno en la frente de la nena, que debió ser llevada de urgencia a la Policlínica San Cayetano y luego fue trasladada al Hospital de Niños, donde permanece en terapia intensiva.
Tras el tiroteo la Policía de Tucumán detuvo a dos sospechosos. Las autoridades pudieron dar con ellos luego de que familiares de la nena aportaran descripciones precisas de los sospechosos. Personal de la Comisaría Cuarta los localizó e intentó detenerlos cuando intentaban darse a la fuga. Finalmente lograron aprehenderlos pero al momento del traslado allegados a los dos detenidos se enfrentaron con los efectivos para impedirlo.
Las autoridades confirmaron además que los detenidos —un mayor de edad y un adolescente— tienen antecedentes policiales. “Los testimonios de parientes y vecinos coinciden en que estas personas estuvieron en la escena del ataque”, remarcó el jefe policial.
Mientras buscan a los otros dos sospechosos que permanecen prófugos pero ya fueron identificados. Uno de ellos es el que autor material de los disparos.
Mientras tanto, otros dos implicados ya fueron identificados y están siendo buscados por la División Homicidios, el Departamento D2 y personal de la Comisaría Cuarta.
Aún se desconocen las circunstancias en las que la niña fue baleada, y los investigadores trabajan para reconstruir el episodio.
