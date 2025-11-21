Cuándo volverá a llover en Buenos Aires tras las fuertes tormentas de este jueves
Luego del temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los pronosticadores ya encendieron las alarmas para los próximos días.
Este jueves se desató un verdadero temporal que azotó a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al igual que a otras partes del país, tales como Córdoba y Santa Fe. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa algunos días sin precipitaciones, lo cierto es que las tormentas no tardarán en volver.
Así lo confirmó el sitio Meteored, con un marcado detalle de cuándo y cómo serán las próximas lluvias en Buenos Aires.
Cuándo volverá a llover en el AMBA
De acuerdo a los pronosticadores del sitio mencionado, toda la jornada del próximo viernes 28 de noviembre presentará lluvias y tormentas de variada intensidad.
En este sentido, la advertencia meteorológica indicó que las precipitaciones podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que el mal clima no se extenderá más allá del viernes: para el sábado 29 se espera que las condiciones climáticas mejoren de a poco.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
