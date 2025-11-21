Quién es Nicole V., la policía suspendida por compartir videos eróticos con el uniforme puesto
Nicole V., oficial de la Policía de la Ciudad, quedó apartada tras viralizarse bailes y gestos sugestivos con el uniforme en TikTok, Instagram y OnlyFans.
Nicole V., oficial de la Policía de la Ciudad, se convirtió en un fenómeno en redes sociales, pero también en foco de polémica: fue suspendida luego de que se difundieran videos en los que aparecía con el uniforme realizando bailes y gestos provocativos. Las autoridades calificaron estas conductas como “indecorosas” y abrieron un sumario interno para definir si podrá retomar sus funciones o permanecerá en disponibilidad.
Con poco más de tres años de servicio, Nicole V. ya había estado de licencia por “estatus convulsivo” mientras esperaba la evaluación de una junta médica. En redes sociales, acumula más de 100 mil seguidores entre TikTok e Instagram, donde se la ve jugando al pool con otra mujer, usando esposas simulando “arrestos” y haciendo poses y bailes sugestivos. Algunos de estos clips superan el millón de visualizaciones.
Además, la oficial mantiene una cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, donde se describe como “oficial de la policía argentina, morocha y con sólo 20 años, pero con un costado secreto”. Allí aclara: “El uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado”.
El caso generó polémica dentro de la fuerza, y Asuntos Internos inició un sumario por conducta “indecorosa”. Sin embargo, lo que trascendió públicamente es la notoriedad que Nicole V. alcanzó al combinar su uniforme con su presencia en redes y plataformas privadas, consolidando un perfil que fue mucho más allá de su rol como oficial.
Además de los videos y publicaciones que la hicieron conocida, Nicole V. mantiene una interacción constante con sus seguidores, respondiendo comentarios y compartiendo contenido detrás de escena de su día a día. Esa cercanía con su audiencia reforzó su notoriedad en redes y convirtió cada nuevo clip en un fenómeno viral.
Según especialistas en redes sociales, la combinación de su uniforme, su juventud y la actitud provocativa genera un efecto de “alto engagement”, que explica por qué varios de sus videos superan el millón de visualizaciones en pocas horas.
