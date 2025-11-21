Quién es Nicole V., la policía suspendida por compartir videos eróticos con el uniforme puesto

Nicole V., oficial de la Policía de la Ciudad, se convirtió en un fenómeno en redes sociales, pero también en foco de polémica: fue suspendida luego de que se difundieran videos en los que aparecía con el uniforme realizando bailes y gestos provocativos. Las autoridades calificaron estas conductas como “indecorosas” y abrieron un sumario interno para definir si podrá retomar sus funciones o permanecerá en disponibilidad.