Cruzó 80 veces la frontera y fue detenida tras un robo en Villa Devoto: tenía joyas de oro y relojes de lujo
La mujer, de nacionalidad paraguaya, provechó su trabajo como empleada doméstica para cometer el asalto. Su pareja también fue arrestada.
Un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad paraguaya, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de haber llevado a cabo un robo en una casa del barrio porteño de Villa Devoto. Secuestraron 18 relojes de lujo y varias joyas de oro encontrados en su auto y en dos domicilios.
El robo en Villa Devoto y las sospechas
Todo comenzó el 15 de septiembre, cuando el dueño de una casa situada en avenida Lastra al 3700 denunció haber sido víctima de un robo. En su ausencia, se habían llevado dinero, relojes y joyas que se encontraban dentro de su vivienda.
El asalto se había producido apenas dos días después del ingreso de una mujer a la casa, a quien la víctima había contratado para trabajar como empleada doméstica.
Los investigadores determinaron que la sospechosa, de 45 años, se había aprovechado de su trabajo para cometer el robo. Durante la pesquisa se descubrió además que registraba 80 cruces de frontera, la mayoría de ellos por el Puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación. En la mayoría de los casos, permanecía entre dos y cuatro días en territorio argentino.
Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones Comunales 11 (DIC 11) de la Policía de la Ciudad a cargo de la investigación, recurrió al Centro de Monitoreo Urbano (CMU). En la fecha del robo, se había detectado a la mujer subiendo a un auto Toyota Allion gris, con patente paraguaya, el cual era manejado por un hombre.
Relojes de lujo y joyas dentro del auto
Con la alerta y los datos del auto incorporados al sistema de búsqueda, el Anillo Digital detectó su paso por la avenida Eva Perón, en Mataderos, rumbo a la avenida General Paz. Tras un seguimiento, el automóvil fue interceptado a la altura de la calle Gualeguaychú, en Villa Devoto.
En el auto viajaban la mujer, de 45 años, domiciliada en Timboí, Paraguay, y el conductor, de 44, también paraguayo, con más de 40 cruces fronterizos, aunque residente en la localidad bonaerense de Hurlingham.
El auto, en tanto, figura como salido del país el 15 de septiembre, pero se sospecha que habría reingresado de manera ilegal por algún paso fronterizo.
Al momento de revisar el vehículo, la policía encontró 18 relojes de diferentes marcas de lujo, entre ellos cinco con inscripción Rolex, un anillo plateado, dos celulares, pesos, dólares, guaraníes, cédulas paraguayas y un DNI falso.
La pareja quedó detenida, y el auto y los elementos fueron secuestrados.
Oro, plata y dólares en allanamientos dentro de la Villa 31 y en González Catán
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud, quien autorizó allanamientos en dos propiedades vinculadas a los detenidos: uno en un domicilio de la calle Fernández al 400, en la Villa 31 de Retiro, y otro en Corrales al 1500, en González Catán, provincia de Buenos Aires.
Como resultado de los operativos, los efectivos de la División Investigaciones Comunales 10 y 11 hallaron dinero en efectivo, joyas y elementos tecnológicos, además de identificar a tres personas.
Durante el procedimiento en la Villa 31, los oficiales encontraron 1.509.500 pesos, tres cadenas de plata y múltiples alhajas de oro: dos pares de aros, dos medallas, cinco cadenas con dijes, una pulsera, dos anillos, un dije de mariposa y un crucifijo con cadena.
En tanto, en el domicilio bonaerense, había 2.000 dólares, siete pares de aros de oro y plata, una cadena de plata, tres cadenas de oro con dijes, tres relojes, ocho teléfonos celulares, un DVR, dos DNI, una cédula de identidad y una licencia de conducir de Paraguay, un registro de Argentina para manejar vehículos y un certificado de venta de propiedad de Paraguay.
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