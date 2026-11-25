Relojes de lujo y joyas dentro del auto

Así fue el procedimiento para dar con la pareja sospechosa

Con la alerta y los datos del auto incorporados al sistema de búsqueda, el Anillo Digital detectó su paso por la avenida Eva Perón, en Mataderos, rumbo a la avenida General Paz. Tras un seguimiento, el automóvil fue interceptado a la altura de la calle Gualeguaychú, en Villa Devoto.

En el auto viajaban la mujer, de 45 años, domiciliada en Timboí, Paraguay, y el conductor, de 44, también paraguayo, con más de 40 cruces fronterizos, aunque residente en la localidad bonaerense de Hurlingham.

La pareja transportaba 18 relojes robados, varios de lujo, dentro del vehículo

El auto, en tanto, figura como salido del país el 15 de septiembre, pero se sospecha que habría reingresado de manera ilegal por algún paso fronterizo.

Al momento de revisar el vehículo, la policía encontró 18 relojes de diferentes marcas de lujo, entre ellos cinco con inscripción Rolex, un anillo plateado, dos celulares, pesos, dólares, guaraníes, cédulas paraguayas y un DNI falso.

La pareja quedó detenida, y el auto y los elementos fueron secuestrados.

Oro, plata y dólares en allanamientos dentro de la Villa 31 y en González Catán

Dólares hallados en uno de los procedimientos

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud, quien autorizó allanamientos en dos propiedades vinculadas a los detenidos: uno en un domicilio de la calle Fernández al 400, en la Villa 31 de Retiro, y otro en Corrales al 1500, en González Catán, provincia de Buenos Aires.

Como resultado de los operativos, los efectivos de la División Investigaciones Comunales 10 y 11 hallaron dinero en efectivo, joyas y elementos tecnológicos, además de identificar a tres personas.

Durante el procedimiento en la Villa 31, los oficiales encontraron 1.509.500 pesos, tres cadenas de plata y múltiples alhajas de oro: dos pares de aros, dos medallas, cinco cadenas con dijes, una pulsera, dos anillos, un dije de mariposa y un crucifijo con cadena.

En tanto, en el domicilio bonaerense, había 2.000 dólares, siete pares de aros de oro y plata, una cadena de plata, tres cadenas de oro con dijes, tres relojes, ocho teléfonos celulares, un DVR, dos DNI, una cédula de identidad y una licencia de conducir de Paraguay, un registro de Argentina para manejar vehículos y un certificado de venta de propiedad de Paraguay.