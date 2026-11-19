Ni en Palermo ni en La Boca: dónde está la calle "más cool" de Buenos Aires según una revista británica
Una publicación especializada en turismo y vida cultural presentó su conteo de las 28 calles más lindas del mundo y la de Buenos Aires aparece tercera.
Ni Caminito ni la Avenida Libertador: la calle más linda de la Argentina, y tercera más bella del mundo, es Fernández de Enciso, en el barrio porteño de Villa Devoto. Al menos así le pareció a los editores de la revista británica Time Out.
El mismo equipo que coronó en septiembre de este año a "Chacagiales" (el espacio formado por Chacarita y Colegiales) como "uno de los barrios más cool del mundo", le dio ahora el título de "La calle más copada" del planeta a Fernández de Enciso, la diagonal que muere en Plaza Arenales, en Villa Devoto.
Descrita como una calle amigable para los peatones que "se convirtió en uno de los puntos de referencia más distintivos del área" por sus bares, restaurantes y tiendas, Fernández de Enciso encantó al equipo de Time Out con sus mesas en la vereda y las copas de los árboles que hacen un túnel hasta la Plaza Arenales.
De hecho, la plaza también tiene una mención en el posteo sobre Villa Devoto, barrio que en 2025 fue considerado por esa misma publicación como uno de los más copados del mundo.
Volviendo a la calle porteña, Fernández de Enciso quedó en el tercer puesto de un conteo de 28 vías que está encabezado por Song Wat Road, en Bangkok, capital de Tailandia, y por Golborne Road, que queda en Londres, Reino Unido.
Los editores de Time Out eligieron cada calle del conteo teniendo en cuenta la gastronomía, la vida nocturna, la varidad de tiendas locales y la amplitud de la oferta que tienen, la existencia de emprendimientos locales y el factor del "no sé qué" que la hace única.
Publicaciones como Time Out se concentran en encontrar los rincones de cada ciudad que están menos explotados para el turismo en un intento de guiar a sus lectores hacia una experiencia más auténtica y menos masiva, y por eso el posteo de esta semana llega con recomendaciones.
Por ejemplo, sugiere comer en El Pastificio de Pablos o Casa Lucca; tomar café en Stylo Café, Atelier Fuerza o Dominga; caminar por la Gran Galería Devoto o por la feria que se arma en Plaza Arenales.
Todo sea para no terminar haciendo cola en Güerrín o pagando una fortuna el café en el Tortoni, que son íconos porteños pero rodeados de cemento y con el paso rápido que impone el centro de Buenos Aires.
Villa Devoto y sus calles, en cambio, ofrecen un ambiente más distentido. Un verdadero secreto al aire libre.
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