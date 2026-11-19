Los editores de Time Out eligieron cada calle del conteo teniendo en cuenta la gastronomía, la vida nocturna, la varidad de tiendas locales y la amplitud de la oferta que tienen, la existencia de emprendimientos locales y el factor del "no sé qué" que la hace única.

Publicaciones como Time Out se concentran en encontrar los rincones de cada ciudad que están menos explotados para el turismo en un intento de guiar a sus lectores hacia una experiencia más auténtica y menos masiva, y por eso el posteo de esta semana llega con recomendaciones.

Por ejemplo, sugiere comer en El Pastificio de Pablos o Casa Lucca; tomar café en Stylo Café, Atelier Fuerza o Dominga; caminar por la Gran Galería Devoto o por la feria que se arma en Plaza Arenales.

Todo sea para no terminar haciendo cola en Güerrín o pagando una fortuna el café en el Tortoni, que son íconos porteños pero rodeados de cemento y con el paso rápido que impone el centro de Buenos Aires.

Villa Devoto y sus calles, en cambio, ofrecen un ambiente más distentido. Un verdadero secreto al aire libre.