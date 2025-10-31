Cuáles son los cambios físicos que sufren los astronautas al volver del espacio: la explicación de la NASA

La tripulación de Crew-8, que regresó en octubre de 2024 tras 235 días, también relató experiencias diversas: desde incomodidad al sentarse hasta la sensación inmediata del “peso” terrestre.

Ciencia para el futuro de la exploración espacial

Para comprender y contrarrestar estos cambios, la NASA impulsa el Human Research Program, que estudia la salud de los astronautas antes, durante y después de sus vuelos. Además, desarrolla simulaciones en la Tierra que imitan las condiciones del espacio.

En el centro alemán llamado :envihab (de las palabras “medio ambiente” y “hábitat”, en inglés), por ejemplo, voluntarios pasan 60 días en cama con la cabeza inclinada para reproducir los efectos de la microgravedad.

Los resultados de estas investigaciones permitirán diseñar mejores protocolos médicos, rutinas de entrenamiento y estrategias psicológicas para que los astronautas no solo sobrevivan, sino prosperen en misiones cada vez más ambiciosas.