Cuáles son los cambios físicos que sufren los astronautas al volver del espacio: la explicación de la NASA
El organismo aeroespacial estudió cómo el cuerpo humano se transforma y busca estrategias para garantizar la salud de las futuras misiones a la Luna y Marte.
Viajar al espacio cambia profundamente a las personas. Algunos músculos se fortalecen, otros se debilitan; los fluidos corporales se desplazan y el sentido del equilibrio se desajusta. La microgravedad obliga al cuerpo a adaptarse y, al regresar a la Tierra, comienza el proceso inverso: reaprender a convivir con la gravedad.
Para mitigar esos efectos, los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) entrenan dos horas diarias con el fin de preservar densidad ósea, fuerza muscular y salud cardiovascular. Muchos describen a la Tierra como un lugar “pesado, ruidoso y extrañamente quieto”.
Experiencias recientes de regreso
En marzo de 2024, la misión SpaceX Crew-7 regresó tras casi 200 días en el espacio. Jasmin Moghbeli (NASA) relató sentirse inestable y con el cuello fatigado al sostener la cabeza en la gravedad terrestre. Andreas Mogensen (ESA) reconoció que era casi imposible caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras que Satoshi Furukawa (JAXA) sufría náuseas al mirar hacia abajo. Cada uno atravesó un proceso distinto de recuperación.
Un mes después, la astronauta Loral O’Hara volvió a la Tierra tras 204 días en órbita y aseguró sentirse casi normal en apenas una semana. Su experiencia como ingeniera oceánica, dijo, le ayudó a comprender la dinámica de trabajo en equipos aislados y con recursos limitados, un paralelismo con las misiones espaciales.
Frank Rubio, quien completó en 2023 un récord de 371 días en el espacio, experimentó dolor en la espalda baja y los pies, aunque se recuperó en pocas semanas gracias al ejercicio constante. Mentalmente, reconoció que la extensión inesperada de su misión fue un desafío emocional que afrontó con el apoyo de videollamadas familiares.
La tripulación de Crew-8, que regresó en octubre de 2024 tras 235 días, también relató experiencias diversas: desde incomodidad al sentarse hasta la sensación inmediata del “peso” terrestre.
Ciencia para el futuro de la exploración espacial
Para comprender y contrarrestar estos cambios, la NASA impulsa el Human Research Program, que estudia la salud de los astronautas antes, durante y después de sus vuelos. Además, desarrolla simulaciones en la Tierra que imitan las condiciones del espacio.
En el centro alemán llamado :envihab (de las palabras “medio ambiente” y “hábitat”, en inglés), por ejemplo, voluntarios pasan 60 días en cama con la cabeza inclinada para reproducir los efectos de la microgravedad.
Los resultados de estas investigaciones permitirán diseñar mejores protocolos médicos, rutinas de entrenamiento y estrategias psicológicas para que los astronautas no solo sobrevivan, sino prosperen en misiones cada vez más ambiciosas.
