Cuáles son los cambios que el Gobierno está realizando en la VTV

El rol de la Justicia en la implementación

La reforma había quedado parcialmente condicionada por una intervención judicial. El caso llegó al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3, donde el juez Santiago Carrillo dictó una medida cautelar.

Sin embargo, esa resolución no suspendió definitivamente los cambios, sino que estableció que el Gobierno debía responder una serie de recursos administrativos pendientes antes de avanzar.

"Ahora queda allanado el camino para la reforma, que va a poner racionalidad y permitirá que las VTV se hagan en concesionarias o en cualquier taller habilitado", sostuvo.