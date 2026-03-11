Cuáles son los cambios que el Gobierno está realizando en la VTV
Este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
La reforma que el Gobierno intenta implementar desde 2025
Los cambios en el sistema de verificación vehicular habían sido planteados originalmente en el Decreto 196/2025, publicado en marzo del año pasado, que proponía una reforma más amplia del sistema de tránsito. Dentro de estos puntos, se incluyeron modificaciones en las licencias de conducir y en los procedimientos para realizar la VTV.
El economista Federico Sturzenegger se refirió a la cuestión en la red social X y sostuvo que el nuevo decreto permite retomar la reforma del sistema.
Según explicó, la medida apunta a transformar un trámite que, según el Gobierno, es "fuente constante de quejas por parte de los argentinos".
El rol de la Justicia en la implementación
La reforma había quedado parcialmente condicionada por una intervención judicial. El caso llegó al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3, donde el juez Santiago Carrillo dictó una medida cautelar.
Sin embargo, esa resolución no suspendió definitivamente los cambios, sino que estableció que el Gobierno debía responder una serie de recursos administrativos pendientes antes de avanzar.
"Ahora queda allanado el camino para la reforma, que va a poner racionalidad y permitirá que las VTV se hagan en concesionarias o en cualquier taller habilitado", sostuvo.
