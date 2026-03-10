VTV: los motivos por los que quieren eliminar la verificación vehicular

En la Ciudad de Buenos Aires, la revisión se exige recién a partir del cuarto año o al cumplir 64.000 kilómetros, con un costo más bajo y con exenciones para jubilados y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos.

Por ahora, el proyecto sigue su trámite legislativo y la VTV continúa vigente, con controles activos en rutas y accesos durante todo 2026.