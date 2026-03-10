VTV: los motivos por los que quieren eliminar la verificación vehicular
El diputado provincial De Leo impulsó un proyecto para eliminar este trámite, mientras la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores vuelven al debate. Los detalles en la nota.
En la Provincia de Buenos Aires, la obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular(VTV) volvió a generar polémica durante las últimas semanas, cuando un diputado presentó un proyecto legislativo con el objetivo de erradicar este trámite. Esta decisión, lejos de pasar desapercibida, abrió el debate y puso en el foco de la escena la seguridad vial y responsabilidad de los conductores.
Lo cierto es que la VTV revisa elementos clave del vehículo, como frenos, neumáticos y luces, con el fin de asegurar que circulen en condiciones seguras y evitar accidentes. De esta manera, no contar con ella puede desencadenar en elevadas multas y hasta la retención del auto.
Qué motivos hay detrás de la propuesta de la eliminación de la VTV
El diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica ARI, presentó un proyecto para eliminar la obligación de hacer la VTV en la Provincia de Buenos Aires.
De Leo sostiene que "la verificación no evita accidentes, ya que la mayoría se producen por errores de los conductores o problemas en las calles y rutas", y que mantenerla solo genera un gasto extra para los propietarios de autos.
Mientras la propuesta se analiza en la Legislatura, la VTV sigue siendo obligatoria en la provincia, con multas que pueden ir desde $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la infracción y si hay reincidencia por parte del conductor.
En la Ciudad de Buenos Aires, la revisión se exige recién a partir del cuarto año o al cumplir 64.000 kilómetros, con un costo más bajo y con exenciones para jubilados y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos.
Por ahora, el proyecto sigue su trámite legislativo y la VTV continúa vigente, con controles activos en rutas y accesos durante todo 2026.
