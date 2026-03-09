Nueva VTV: los plazos para los autos 0 km y qué talleres podrán hacer la revisión

Esta apertura del mercado permitirá que nuevos actores realicen las revisiones técnicas, habilitando legalmente a concesionarias, importadores de vehículos y talleres mecánicos que cuenten con el equipamiento necesario exigido por la ley.

Además, la reforma elimina la regulación de precios: el Estado ya no podrá fijar tarifas máximas ni mínimas obligatorias para el servicio, dejando que el valor se regule por la libre competencia.

Menos trámites y rechazo a las quejas empresariales

El decreto publicado recientemente sirvió para destrabar una medida cautelar dictada por la Justicia, tras un reclamo formal de la cámara que nuclea a los actuales dueños de talleres de revisión técnica.

El Gobierno rechazó las quejas de los empresarios del sector y ratificó, entre otras cosas, la eliminación definitiva del "Informe de Configuración de Modelo". Este trámite extra obligaba a los usuarios que modificaban sus vehículos a pagar una doble verificación antes de la revisión final obligatoria.