Nueva VTV: los plazos para los autos 0 km y qué talleres podrán hacer la revisión
El Gobierno oficializó una reforma. Extienden el tiempo para la primera VTV, eliminan las tarifas fijas y habilitan concesionarias y talleres mecánicos.
El Gobierno nacional avanzó de manera oficial con una reforma estructural en el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A través de la publicación del Decreto 139/2026, el Poder Ejecutivo destrabó los cambios que buscan desregular el sector, ampliar la oferta de prestadores y modificar sustancialmente los plazos obligatorios para los conductores.
Nuevos plazos: a los cuántos años se hace la revisión
Uno de los cambios de mayor impacto para los dueños de vehículos tiene que ver con la extensión de los plazos obligatorios para presentarse en los talleres. Según la nueva normativa, el cronograma queda definido de la siguiente manera:
-
Vehículos 0 km: La primera revisión técnica deberá realizarse recién cuando el auto cumpla cinco años desde su patentamiento inicial. Hasta ahora, este trámite era exigido a los tres años.
Autos de hasta 10 años: Una vez superada la primera revisión, el control pasará a ser cada dos años en lugar de tener que realizarlo de forma anual.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón triple que romperá el bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires
Para justificar esta flexibilización, el texto oficial detalla que los estudios internacionales demuestran que la mayoría de los siniestros viales se producen por factores humanos (como exceso de velocidad o alcohol) y no por fallas mecánicas del vehículo. Por lo tanto, se considera ineficiente destinar recursos para inspeccionar unidades nuevas de muy bajo riesgo.
Fin de la exclusividad y liberación de tarifas
La desregulación del sistema elimina el monopolio histórico de los centros de inspección tradicionales. A partir de esta normativa, las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar la cantidad de talleres que funcionen en su territorio.
Esta apertura del mercado permitirá que nuevos actores realicen las revisiones técnicas, habilitando legalmente a concesionarias, importadores de vehículos y talleres mecánicos que cuenten con el equipamiento necesario exigido por la ley.
Además, la reforma elimina la regulación de precios: el Estado ya no podrá fijar tarifas máximas ni mínimas obligatorias para el servicio, dejando que el valor se regule por la libre competencia.
Menos trámites y rechazo a las quejas empresariales
El decreto publicado recientemente sirvió para destrabar una medida cautelar dictada por la Justicia, tras un reclamo formal de la cámara que nuclea a los actuales dueños de talleres de revisión técnica.
El Gobierno rechazó las quejas de los empresarios del sector y ratificó, entre otras cosas, la eliminación definitiva del "Informe de Configuración de Modelo". Este trámite extra obligaba a los usuarios que modificaban sus vehículos a pagar una doble verificación antes de la revisión final obligatoria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario