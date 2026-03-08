VTV: las multas que te pueden hacer por no tener la verificación al día

Cuánto puede llegar a costar la multa

La penalidad se fija en Unidades Fijas (UF), cuyo valor depende del precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata. La escala va de 300 a 1000 UF. Con la actualización vigente, el importe mínimo es de $542.100 y el máximo puede alcanzar $1.807.000, según la gravedad evaluada y los antecedentes del conductor.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el esquema es muy similar. La infracción se considera grave y equivale a unas 400 UF. Hoy, el monto se ubica cerca de $319.400, aunque varía de acuerdo con la cotización del combustible.