VTV: las multas que te pueden hacer por no tener la verificación al día
La falta de revisión técnica no sólo implica una sanción inmediata, sino que expone al conductor a costos altos y la posible retención del auto.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
En qué momento se entra en infracción
La falta se configura desde el día posterior al que indica la etiqueta adherida al parabrisas. Por ejemplo, si el vencimiento figura el 5 de abril, el 6 ya se considera incumplimiento.
En la provincia de Buenos Aires, el sistema permite adelantar el trámite hasta 30 días antes. Esa opción le da a los conductores un margen para organizar la agenda, aunque no modifica la regla principal: una vez superada la fecha, el vehículo queda fuera de norma.
Otro punto que genera confusión es el turno solicitado. Contar con una cita confirmada no habilita a circular si la revisión ya expiró.
Cuánto puede llegar a costar la multa
La penalidad se fija en Unidades Fijas (UF), cuyo valor depende del precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata. La escala va de 300 a 1000 UF. Con la actualización vigente, el importe mínimo es de $542.100 y el máximo puede alcanzar $1.807.000, según la gravedad evaluada y los antecedentes del conductor.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el esquema es muy similar. La infracción se considera grave y equivale a unas 400 UF. Hoy, el monto se ubica cerca de $319.400, aunque varía de acuerdo con la cotización del combustible.
