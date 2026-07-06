Cuáles son los plazos legales para el vencimiento de las infracciones en el país
La fecha de prescripción varía según el nivel de gravedad y la jurisdicción, alcanzando los cinco años como máximo. Los detalles en la nota.
Las multas de tránsito pueden causar un gran dolor de cabeza para los conductores. Es que estas, si no se pagan en tiempo y forma, generan intereses e imposibilita a cada usuario a realizar diferentes tipos de trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir. Por este motivo, es fundamental evitar ser sancionados y, en caso de una infracción, pagarla en tiempo y forma.
A nivel nacional, la Ley de Tránsito establece ciertos plazos generales para la prescripción de las multas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada provincia y ciudad puede adaptar estos plazos a su propia normativa, lo que significa que los tiempos de prescripción pueden diferir significativamente de una jurisdicción a otra.
El trámite para verificar si una multa prescribió
El primer paso consiste en consultar si hay actas registradas a nombre del conductor o del dominio del vehículo. Cada uno puede acceder al Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que reúne información de distintas jurisdicciones.
La base legal sale de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En su artículo 89 fija dos plazos posibles: dos años para faltas leves y cinco años para infracciones graves. De todas formas, cada distrito puede establecer criterios propios dentro de ese marco, como por ejemplo:
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el plazo actual es de cinco años.
En la Provincia de Buenos Aires se mantiene el esquema de dos años para contravenciones leves y cinco para las graves.
En Córdoba rige un período único de tres años.
En Neuquén se aplican nuevamente los dos o cinco años según la gravedad.
Las multas que nunca prescriben
No todas las sanciones se extinguen automáticamente cuando ya pasó un tiempo. La Ley 26.363 introdujo una excepción: la prescripción se interrumpe si el infractor comete una falta grave posterior o si existe un proceso administrativo o judicial en curso.
Esto implica que una infracción antigua puede recuperar vigencia si hay una nueva contravención de gravedad. Entre las conductas consideradas graves se encuentran circular sin seguro, sin patente visible, cruzar un semáforo en rojo o negarse a identificarse ante un control.
En estos casos, el plazo vuelve a contarse desde el último acto que interrumpió la prescripción.
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