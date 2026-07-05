Decretan un feriado en la previa al partido de la Selección Argentina por octavos de final: los motivos

Administración pública y bancos: La jornada funcionará como un día no laborable obligatorio para todo el sector estatal municipal y para los empleados del Banco Provincia de esa jurisdicción, quienes no tendrán actividad.

Sector privado: En el ámbito comercial e industrial, la adhesión quedará bajo el criterio de cada empleador. Sin embargo, debido a las posibles complicaciones en el normal funcionamiento de los servicios locales, se espera que muchos comercios adopten el asueto.

La previa perfecta para los octavos de final del Mundial 2026

Para los afortunados trabajadores de Campana que logren acoplarse al día libre, el lunes funcionará como el prólogo ideal para sintonizar los partidos de la jornada mundialista y calentar motores de cara al martes a las 13:00 horas, momento en el que la Scaloneta saltará a la cancha en Atlanta.

Una pausa ideal en el inicio de la semana para ordenar las cábalas, preparar el almuerzo del martes con tiempo y alentar al campeón del mundo sin las presisiones de la rutina habitual.