Decretan un feriado en la previa al partido de la Selección Argentina por octavos de final: los motivos
Mientras el país se prepara para el cruce de octavos de final del martes, un grupo de argentinos gozará de un feriado y un descanso extendido.
El calendario oficial de feriados nacionales tiene preparadas varias novedades para el mes de julio, con el clásico jueves 9 a la cabeza con el Día de la Independencia, pero un importante grupo de bonaerenses tendrá la oportunidad de adelantarse al descanso general este mismo lunes 6 de julio.
La fecha no es menor: cae de manera estratégica en las horas previas al trascendental partido que la Selección Argentina disputará el martes ante Egipto por el pase a los cuartos de final del Mundial.
Si bien esta jornada de asueto no afectará a la totalidad de la provincia de Buenos Aires, sí beneficiará a miles de personas que podrán acomodar su inicio de semana con menor ritmo laboral y ponerse en "modo Selección" antes de tiempo.
Dónde y por qué es feriado este lunes 6 de julio
El beneficio impactará de lleno en los habitantes del partido de Campana. La ciudad celebra este lunes 6 de julio su aniversario fundacional, una fecha que conmemora el momento exacto en que se aprobó su separación del antiguo partido de Exaltación de la Cruz para transformarse formalmente en un municipio independiente.
Al tratarse de una festividad local, la medida tiene un alcance específico:
-
Administración pública y bancos: La jornada funcionará como un día no laborable obligatorio para todo el sector estatal municipal y para los empleados del Banco Provincia de esa jurisdicción, quienes no tendrán actividad.
Sector privado: En el ámbito comercial e industrial, la adhesión quedará bajo el criterio de cada empleador. Sin embargo, debido a las posibles complicaciones en el normal funcionamiento de los servicios locales, se espera que muchos comercios adopten el asueto.
La previa perfecta para los octavos de final del Mundial 2026
Para los afortunados trabajadores de Campana que logren acoplarse al día libre, el lunes funcionará como el prólogo ideal para sintonizar los partidos de la jornada mundialista y calentar motores de cara al martes a las 13:00 horas, momento en el que la Scaloneta saltará a la cancha en Atlanta.
Una pausa ideal en el inicio de la semana para ordenar las cábalas, preparar el almuerzo del martes con tiempo y alentar al campeón del mundo sin las presisiones de la rutina habitual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario