Incendio trágico en Loma de Zamora: una mujer murió y tres personas resultaron heridas
La rápida propagación de las llamas en la vivienda impidió que la víctima sea rescatada. Fuerte operativo en el lugar.
Una mujer murió y otras tres personas sufrieron heridas en un devastador incendio que destruyó gran parte de una vivienda ubicada en el barrio Parque Barón, en el partido de bonaerense de Lomas de Zamora. El siniestro motivó el rápido despliegue de un amplio operativo bomberos, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.
El hecho se registró minutos antes de las 4 de la mañana del domingo en una casa situada sobre la calle Famatina al 500, entre Iparraguirre y Bustos. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el fuego comenzó por causas que todavía no fueron determinadas y se propagó con gran velocidad por distintos sectores de la propiedad, lo que impidió la evacuación de todos los ocupantes.
Una mujer murió en el incendio
Según informaron fuentes del operativo, la mujer que perdió la vida se encontraba descansando en uno de los ambientes de la vivienda cuando comenzó el incendio. Debido a la intensidad del fuego y a la gran cantidad de humo que invadió el inmueble, no pudo ser rescatada y falleció en el lugar como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono y las graves quemaduras sufridas.
En tanto, otras tres personas lograron ser evacuadas con heridas de distinta consideración. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fueron trasladadas por ambulancias del servicio de emergencias 107 a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.
Tras el llamado de alerta por parte de los vecinos, que advirtieron las llamas y una espesa columna de humo en plena madrugada, Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora acudieron rápidamente al lugar. El operativo estuvo integrado por cinco dotaciones y alrededor de 20 efectivos, bajo la coordinación del Comandante General Gustavo Liuzzi.
Durante las tareas de extinción también participaron agentes de Defensa Civil, personal del servicio del107 y efectivos de la Policía Bonaerense, quienes montaron un amplio cerrojo perimetral para preservar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias.
Investigan qué provocó el incendio
Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió importantes daños materiales. Al menos tres ambientes quedaron completamente destruidos y la estructura del inmueble presentó severas afectaciones producto del intenso calor y las llamas.
Mientras tanto, las causas que originaron el incendio continúan siendo materia de investigación. Peritos especializados del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajan para determinar cómo comenzó el fuego. Entre las principales hipótesis que analizan se encuentran un posible desperfecto eléctrico o un accidente relacionado con algún sistema de calefacción utilizado para enfrentar las bajas temperaturas registradas durante los últimos días.
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