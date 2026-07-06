Salud: vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina deberán incluir advertencias

Estos productos tendrán ahora 180 días para adecuarse a esta nueva regulación y redefinir sus empaques para que incluyan las nuevas advertencias sanitarias antes de salir al mercado.

De esta manera se les imponen las mismas exigencias formales que a los cigarrillos convencionales: toda publicidad o promoción de DCE, DPTC y BN deberá incluir el mensaje “este producto contiene nicotina altamente adictiva” en un rectángulo de fondo blanco con letras negras que cubra el 20% de la superficie del material publicitario. Esa leyenda también deberá figurar en los puntos de venta de esos productos, en carteles de al menos 20 centímetros de lado.

En tanto, en materia de publicidad y promoción, el documento establece que todo material publicitario de productos de tabaco combustible deberá incluir un único pictograma de advertencia —“Fumar tabaco aumenta el riesgo de diabetes / el consumo de tabaco agrava el daño vascular de la diabetes”— ubicado de forma adyacente y contigua al lateral derecho o inferior del mensaje sanitario, con proporciones similares a las de este.

La serie anterior rotaba entre distintos mensajes sanitarios en la publicidad, mientras que la nueva normativa unifica ese espacio en torno a la advertencia sobre diabetes, un daño que no figuraba con ese rango de prominencia en versiones anteriores.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones

La contracara de esas ampliaciones es una reducción en la variedad de mensajes exigidos para la publicidad de productos de tabaco combustible, entre los que se encuentran los cigarrillos. La nueva versión concentra esa obligación en un único aviso —el relativo a la diabetes y el daño vascular—, lo que reduce la diversidad de mensajes sanitarios que los fabricantes deben incorporar en sus campañas.

La cartelería en puntos de venta también se simplifica: en los locales que expenden cigarrillos, el cartel de advertencia sanitaria queda circunscripto al pictograma de diabetes, mientras que en los puntos de venta de DCE, DPTC y BN el mensaje obligatorio es exclusivamente el de adicción a la nicotina. La norma también actualiza la cartelería en espacios donde está prohibido fumar para incorporar de forma expresa la prohibición de vapear y de usar productos de tabaco calentado.

Resolución 796/2026: