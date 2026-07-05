Los cuatro cambios que plenea Lionel Scaloni para los octavos de final ante Egipto
Tras el agónico e impactante 3-2 en el alargue ante Cabo Verde, el cuerpo técnico busca refrescar el equipo de cara al duelo de octavos de final este martes.
El agónico triunfo 3-2 frente a Cabo Verde en el tiempo suplementario dejó clasificada a la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, pero también encendió las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni respecto al desgaste físico y al funcionamiento colectivo.
Con el decisivo choque ante Egipto a la vuelta de la esquina —programado para este martes—, el entrenador argentino planea patear el tablero y realizar modificaciones estructurales en la alineación titular.
Según adelantó el periodista Gastón Edul, quien sigue el día a día de la delegación nacional en la Copa del Mundo, el entrenador santafesino ensaya cuatro cambios de peso con el objetivo de recuperar la solidez defensiva, el equilibrio en la mitad de la cancha y la frescura en el ataque.
Uno por uno: las variantes que perfila Lionel Scaloni para enfrentar a Egipto
Las modificaciones abarcan todas las líneas del equipo y marcan el retorno de varios históricos de la Scaloneta para afrontar los partidos de eliminación directa:
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Nicolás Tagliafico por Facundo Medina: Buscando mayor experiencia, oficio internacional y solidez en la marca por la banda izquierda para contrarrestar el extremo juego de los africanos.
Leandro Paredes por Alexis Mac Allister o Thiago Almada: El ingreso del volante de la Roma apunta a equilibrar el círculo central, aportando contención y permitiendo soltar un poco más a Enzo Fernández.
Nicolás González por Thiago Almada: Si se consolida el ingreso de Paredes en el medio, "Nico" ganaría la pulseada para ocupar la banda, ofreciendo el habitual despliegue, ida y vuelta físico y juego aéreo que tanto valora el DT.
Julián Álvarez por Lautaro Martínez: El eterno debate del "9". Tras el desgaste extremo del "Toro" en el alargue de los 16avos de final, la "Araña" asoma como titular para presionar la salida egipcia y aportar movilidad en el frente de ataque.
El exigente compromiso ante Cabo Verde caló hondo en el aspecto físico de los futbolistas, y Scaloni sabe perfectamente que en los mano a mano del Mundial no hay margen para el error.
Con estas variantes, la Selección Argentina buscará adueñarse del protagonismo desde el primer minuto este martes en Atlanta, intentando plasmar una versión mucho más sólida y convincente que le permita meterse entre los ocho mejores seleccionados del planeta.
La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto por un lugar en cuartos de final
Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernánez, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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