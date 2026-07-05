Los cuatro cambios que plenea Lionel Scaloni para los octavos de final ante Egipto

Nicolás Tagliafico por Facundo Medina: Buscando mayor experiencia, oficio internacional y solidez en la marca por la banda izquierda para contrarrestar el extremo juego de los africanos.

Leandro Paredes por Alexis Mac Allister o Thiago Almada: El ingreso del volante de la Roma apunta a equilibrar el círculo central, aportando contención y permitiendo soltar un poco más a Enzo Fernández.

Nicolás González por Thiago Almada: Si se consolida el ingreso de Paredes en el medio, "Nico" ganaría la pulseada para ocupar la banda, ofreciendo el habitual despliegue, ida y vuelta físico y juego aéreo que tanto valora el DT.