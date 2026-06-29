Infracciones: qué cambia con el nuevo sistema 2026 y cuáles son las multas más habituales

La principal innovación con la Disposición 167/2026 es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones contempladas en el sistema nacional. Cada falta estará asociada a un código específico y uniforme. Esto también impactará en las actas de infracción, que incluirán estos códigos para facilitar su registro a nivel nacional.

Esta unificación era un tema que venía siendo discutido desde hace años en el Consejo Federal de Seguridad Vial.

La ANSV apunta con esta medida a profundizar la integración entre jurisdicciones y fortalecer el control centralizado de los antecedentes viales, buscando mayor eficiencia y transparencia en el sistema. En cuanto al valor de las multas, en Argentina no se fijan directamente en pesos, sino que se utilizan Unidades Fijas (UF) o sistemas equivalentes definidos por cada jurisdicción. La UF más común está vinculada al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata, que actualmente ronda los $2.215.

Este mecanismo permite que los montos de las sanciones se ajusten dinámicamente según el valor de la UF, manteniendo su impacto económico en el tiempo. Así, la nueva disposición no solo mejora la gestión de infracciones, sino que también mantiene actualizados los criterios económicos aplicados a las multas.

Cuál será el valor de las infracciones más comunes con el nuevo sistema nacional

La medida detalla 117 infracciones descriptas como causales de retiro de puntos en el scoring de la Licencia Nacional de Conducir. Cada infracción contemplada en el Sistema de Puntos tendrá un código único e idéntico en todo el país.

Cabe recordar que los valores de las multas se establecen según el importe de la Unidad Fija (UF), cuyo monto se determina según el precio promedio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) en La Plata. Actualmente es de $ 2.215.

Conducir alcoholizado puede tener un cástigo superior a los 2 millones de pesos.

Así quedan las infracciones más comunes:

Con multas de entre $112.450 a $ 224.900 (50 y 100 UF)

Código 313: Obstruir paso de peatones u otros vehículos en bocacalle.

Código 406: No portar matafuegos y balizas reglamentarios.

Código 503: Circular sin portar comprobante de seguro vigente.

Código 507: Circular sin portar cédula de identificación del vehículo.

Código 707: Estacionar en garajes, estacionamientos.

Código 907: Conducir sin portar la licencia estando habilitado.

Código 1101: Circular sin patente.

Con multas de entre $224.900 a $674.900 (100 y 300 UF)

Código 405: No exhibir la documentación exigible ante el pedido de un control.

Código 412: No usar cinturón de seguridad.

Código 504: Circular sin cobertura de seguro vigente.

Código 505: Conducir con Licencia vencida.

Código 1204: No respetar los semáforos.

Código 1305: Circular sin revisión técnica obligatoria aprobada.

Con multas de $337.350 a $1.124.500 (150 a 500 UF)

Código 323: Usar dispositivos que distraen (auriculares, celular, etc.)

Código 329: No ceder paso a vehículo que sale de paso a nivel.

Código 407: Transportar más ocupantes de los permitidos o llevar niños adelante.

Código 410: Conducir sin casco conductor o acompañante en motos.

Código 1209: No ceder paso a vehículos de servicio público de urgencia.

Con multas de $337.350 a $2.249.000 (150 a 1.000 UF)

Código 1404: Exceso de velocidad entre 10% y 30% del máximo permitido

Código 1405: Exceso de velocidad superior al 30% del máximo permitido

Código 1501: No respetar límites reglamentarios de velocidad

Con multas de $463.200 a $2.316.000 (200 a 1.000 UF)

Código 201: Conducir con más de 0,5 g/l de alcohol en sangre.

Código 203: Conducir con más de 0,2 g/l de alcohol en sangre (motos).

Código 204: Conducir con más de 0 g/l de alcohol en sangre (profesionales).

Código 205: Conducir bajo efectos de estupefacientes o medicamentos.

Con multas de $674.900 a $2.249.000 (300 a 1.000 UF)

Código 208: Negarse a realizar prueba de alcoholemia.

Código 902: Conducir estando inhabilitado o con habilitación suspendida.

Código 1.604: Participar u organizar competencias no autorizadas.