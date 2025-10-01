En octubre: los dos refuerzos de ANSES para los jubilados
Para octubre, los jubilados de ANSES tendrán disponibles dos beneficios confirmados, con los montos ya establecidos que podrán cobrar sin sorpresas.
Durante octubre, los jubilados de ANSES recibirán un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo y se reactivará el programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros en compras cotidianas, brindando un alivio adicional para aliviar el bolsillo y acompañar los gastos diarios.
Aumentos de Anses a los jubilados
Durante octubre, las jubilaciones y pensiones registrarán un aumento del 1,9 %, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de dos meses atrás, según lo estipulado por el Decreto 274/24. Con esta actualización, los montos quedarán de la siguiente manera:
- Haber mínimo: pasará de $326.304,88 a $396.304,88, incluyendo el bono extraordinario.
- PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): alcanzará los $331.016,96.
- Pensiones no contributivas: subirán a $298.381,85.
- Tope máximo: se ubicará en $2.195.498,72.
El bono extraordinario de $70.000 busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados con ingresos más bajos y se pagará de la siguiente manera:
- Quienes cobren el haber mínimo recibirán el monto completo de $70.000.
- Los que superen el mínimo, pero no lleguen a esa cifra, recibirán un proporcional hasta alcanzar el total del bono.
- Para acceder al beneficio, el ingreso base no debe superar el haber mínimo establecido.
Según el Proyecto de Presupuesto 2026, este bono se mantendrá el próximo año con el mismo valor, garantizando un alivio constante para los jubilados de menores ingresos.
De qué trata Beneficios ANSES
La ANSES confirmó que se reactivará el programa Beneficios ANSES, que brinda descuentos y reintegros automáticos en miles de comercios de todo el país.
El ahorro se aplica al usar la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación, sin necesidad de registrarse previamente. Entre los descuentos, se incluyen rebajas de hasta 10 % en supermercados y hasta 20 % en productos de higiene y limpieza.
Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un reintegro extra del 5 % al pagar con tarjetas (débito o crédito) o mediante QR desde la app BNA+. Este beneficio tiene un tope de $20.000 por mes y se puede combinar con otros descuentos disponibles.
