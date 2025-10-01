En octubre: los dos refuerzos de ANSES para los jubilados

Quienes cobren el haber mínimo recibirán el monto completo de $70.000.

recibirán el monto completo de $70.000. Los que superen el mínimo, pero no lleguen a esa cifra, recibirán un proporcional hasta alcanzar el total del bono.

Para acceder al beneficio, el ingreso base no debe superar el haber mínimo establecido.

Según el Proyecto de Presupuesto 2026, este bono se mantendrá el próximo año con el mismo valor, garantizando un alivio constante para los jubilados de menores ingresos.

De qué trata Beneficios ANSES

La ANSES confirmó que se reactivará el programa Beneficios ANSES, que brinda descuentos y reintegros automáticos en miles de comercios de todo el país.

El ahorro se aplica al usar la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación, sin necesidad de registrarse previamente. Entre los descuentos, se incluyen rebajas de hasta 10 % en supermercados y hasta 20 % en productos de higiene y limpieza.

Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a un reintegro extra del 5 % al pagar con tarjetas (débito o crédito) o mediante QR desde la app BNA+. Este beneficio tiene un tope de $20.000 por mes y se puede combinar con otros descuentos disponibles.