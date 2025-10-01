Periodista tucumana que denunció a exjugadores de Vélez por abuso intentó suicidarse

La causa, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, se inició en marzo del año pasado, pero todavía no fue elevada a juicio, motivo por el cual los acusados siguen en libertad y cada uno continuó con su carrera futbolística en diferentes clubes.

A modo de prueba se presentó no solo el testimonio de la denunciante sino también los chats de WhatsApp de los acusados.

Días atrás, la periodista fue denunciada por José Florentín, actual mediocampista de Central Córdoba, quien la acusó de falso testimonio. El futbolista, de 29 años, afirmó además que Carlos Cisneros, diputado nacional por el frente Fuerza Patria, junto a los abogados Franco Venditti y Patricia Neme armaron un plan para "sostener" la acusación contra él y sus excompañeros.

Los abogados defensores de la denunciante aseguran que se trata de una “denuncia espejo”, realizada con el único motivo de desviar la atención sobre la presunta violación en manada.

La denuncia por violación contra los exjugadores de Vélez

El 2 de marzo de 2024, luego del partido entre Atlético Tucumán y Vélez en la Copa de la Liga, la joven de 25 años denunció que fue violada por tres futbolistas.

La denunciante indicó que había conocido a Sosa en el estadio Monumental José Fierro y que, horas más tarde el arquero le envió un mensaje a través de Instagram: “Sos vos, te encontré”, decía la frase. Luego, tras intercambiar varios mensajes, la invitó a tomar algo al hotel donde se hospedaban y ella aceptó.

La joven contó que subió hasta el cuarto piso y entró a la habitación 407, donde primero se vio con Sosa, pero luego se sumaron Osorio, Cufré y Florentín. En la denuncia remarca que los jugadores le dieron alcohol a la chica previo al abuso.

“Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05:30 aprox. Cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”, detalló el escrito.