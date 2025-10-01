La UBA se mantiene en el top ten de las mejores universidades de América Latina

En el caso de instituciones argentinas, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ubicó en el puesto 21 de la región, también destacándose por su reputación académica. Le sigue la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.

Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba, que se mantuvo en el puesto 33, y la Pontificia Universidad Católica Argentina en el puesto 40.

Entre las cien mejores también figuran la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97).

facultad medicina UBA.jpg Facultad de Medicina de la UBA

De las doce universidades argentinas que figuran entre las 100 mejores de América Latina, la mitad son públicas y la otra mitad privadas.

“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador”, expresó al respecto el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Agregó que “sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo, comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”.

“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de tomar nota. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperar”, indicó.