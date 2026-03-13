Cambió el pronóstico y llega un tormentón de 180 minutos que bajará 17 grados la temperatura en 24 horas

El efecto de este temporal sobre los termómetros será impactante. Tras haber alcanzado los 32° de máxima el lunes, la masa de aire frío desplomará la temperatura mínima hasta los 15° en la jornada del miércoles. Esto representa una brutal caída de 17 grados en apenas un día, devolviendo condiciones mucho más agradables, con máximas de 24° y 25° para el resto de la semana.