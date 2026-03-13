Cambió el pronóstico y llega un tormentón de 180 minutos que bajará 17 grados la temperatura en 24 horas
Tras días de intenso calor, el clima dará un brusco giro el martes. Se espera un tormentón que desplomará las temperaturas de forma drástica en la zona.
Las altas temperaturas darán una merecida tregua gracias a un abrupto cambio en el clima. El nuevo reporte meteorológico confirma que el próximo martes llegará un tormentón que logrará quebrar la agobiante ola de calor, trayendo alivio inmediato y lluvias intensas durante toda la tarde en nuestra región.
Las horas exactas en las que impactará el tormentón
Antes de que se produzca este drástico descenso, el calor continuará en aumento constante. El domingo los termómetros registrarán una máxima de 30°, mientras que el lunes será la jornada más agobiante, con un pico sofocante que escalará hasta los 32°.
El quiebre definitivo llegará el martes 17 de marzo. El pronóstico advierte que exactamente a las 12:00 horas se desatará el evento principal con lluvias torrenciales de 9.4 mm. Esta inestabilidad se sostendrá con máxima fuerza hasta las 15:00 horas, sumando otros 4 mm de agua. En total, serán 180 minutos ininterrumpidos de precipitaciones antes de que el fenómeno se reduzca a una lluvia débil cerca de las 18:00 horas.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón esperado se convirtió en un calabobos: a qué hora llega
El efecto de este temporal sobre los termómetros será impactante. Tras haber alcanzado los 32° de máxima el lunes, la masa de aire frío desplomará la temperatura mínima hasta los 15° en la jornada del miércoles. Esto representa una brutal caída de 17 grados en apenas un día, devolviendo condiciones mucho más agradables, con máximas de 24° y 25° para el resto de la semana.
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