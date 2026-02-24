Cambió el pronóstico: no hay tormentón pero la temperatura bajará 16 grados por el gélido viento polar sureño
Se descartan las tormentas fuertes y solo habrá lluvias débiles. Una ráfaga gélida del sur hará desplomar la temperatura ante la falta del esperado tormentón.
El clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores presenta un brusco cambio de condiciones para este martes 24 de febrero. Aunque en un principio se aguardaba la llegada de un "tormentón", el pronóstico se actualizó descartando precipitaciones severas, y anunciando en su lugar una fuerte caída térmica impulsada por una gélida masa de viento.
El descenso de temperatura será notable: si bien la máxima de hoy alcanzó los 32 grados, se espera que la mínima descienda drásticamente hasta los 16 grados para la jornada de mañana. Este alivio llegará acompañado de ráfagas de viento frío del sur que alcanzarán velocidades de entre 14 y 43 km/h durante la tarde y la noche de hoy.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón que bajará 14 grados la temperatura y congelará el comienzo de clases en CABA
Lluvias débiles y el pronóstico extendido con fresco sin tormentón
En cuanto a las precipitaciones, el riesgo es mínimo. Solo se espera una lluvia débil alrededor de las 18:00 horas, con una leve caída de agua estimada en 0.4 mm. Hacia la noche, el cielo variará entre "nubes y claros" y "parcialmente nuboso", cerrando la jornada a la medianoche con unos frescos 23 grados y vientos rotando al sureste.
Para el resto de la semana, las marcas térmicas se mantendrán agradables, iniciando un paulatino ascenso de cara al fin de semana:
Miércoles 25: Máxima de 26° y mínima de 16°, con vientos de hasta 42 km/h.
Jueves 26 y Viernes 27: Las máximas rondarán los 26° y 27°, con mínimas de 18° y 20° respectivamente.
Fin de semana: El sábado la máxima llegará a los 29° y el domingo trepará a los 30°, con mínimas de 21° y 22°.
Lunes 2 de marzo: Retorna el calor intenso superando la barrera de los 30 grados, con una máxima estimada de 31°.
