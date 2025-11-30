Cuándo se arma el árbol de Navidad

Así que si todavía no decidiste cuándo lo vas a armar, ¡no te preocupes! Lo importante es que, cuando te dediques a hacerlo, lo hagas con mucha ilusión, amor y rodeado de las personas que más queres.

arbol de navidad.jpg

¿Qué significado tiene armar el árbol de Navidad?

En esta fecha tan especial, la antigua costumbre celta de adornar el Árbol del Universo en honor a sus dioses fue incorporada por el cristianismo para celebrar el nacimiento de Jesucristo.

Con el tiempo, el árbol adquirió un simbolismo religioso, representando el amor de Dios, y su forma triangular, a través del pino, comenzó a vincularse con la Santísima Trinidad: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo

pesebre.jpg