Navidad con precios más altos: los juguetes en Argentina cuestan hasta el doble que en países vecinos
El Gobierno baja del 35% al 20% los aranceles para importar juguetes. La decisión apunta a moderar valores que superan entre un 30% y un 75% a los de Brasil, Chile y México.
En un intento por aliviar el bolsillo de las familias antes de la Navidad, el Gobierno anunció una reducción en los aranceles para la importación de 14 categorías de juguetes, entre ellos triciclos, muñecas, bloques de construcción, patinetas y figuras de acción.
La nueva tasa, que pasará del 35% al 20%, se alinea con el esquema del MERCOSUR y pone fin a un incremento que se mantuvo sin cambios durante más de una década.
La medida llega en un contexto donde Argentina se posiciona como el mercado de juguetes más costoso de la región. Una comparación reciente evidencia diferencias contundentes respecto a otros países latinoamericanos.
De cuánto es la diferencia de precio de los juguetes entre Argentina y el resto de los países
Según se informó, Argentina es el país con los juguetes más caros y la diferencia de precios es abismal respecto a Brasil, Chile, México y Colombia.
Por ejemplo, un muñeco transformable de una franquicia internacional que en las tiendas locales cuesta alrededor de $60.000, puede conseguirse por $15.000 en México y $20.000 en Brasil o Chile. Es decir, entre un 67% y un 75% más barato. Lo mismo ocurre con los bloques de construcción: un set que acá ronda los $50.000 se vende por la mitad en varios países limítrofes.
Las muñecas también muestran brechas significativas: un modelo valuado en $50.000 en Argentina se encuentra por $35.000 en Brasil, mientras que los patines infantiles, que localmente cuestan $87.000, se ofrecen en el resto de la región cercana a $50.000.
Con esta baja de aranceles, el Gobierno busca incentivar la competencia y mejorar la oferta en un mercado que, año tras año, enfrenta el desafío de la escasa variedad y los elevados precios. Ahora, la expectativa está puesta en si el recorte impositivo logrará impactar en el valor final en las góndolas antes de las fiestas.
