Navidad con precios más altos: los juguetes en Argentina cuestan hasta el doble que en países vecinos

Por ejemplo, un muñeco transformable de una franquicia internacional que en las tiendas locales cuesta alrededor de $60.000, puede conseguirse por $15.000 en México y $20.000 en Brasil o Chile. Es decir, entre un 67% y un 75% más barato. Lo mismo ocurre con los bloques de construcción: un set que acá ronda los $50.000 se vende por la mitad en varios países limítrofes.

Las muñecas también muestran brechas significativas: un modelo valuado en $50.000 en Argentina se encuentra por $35.000 en Brasil, mientras que los patines infantiles, que localmente cuestan $87.000, se ofrecen en el resto de la región cercana a $50.000.

Con esta baja de aranceles, el Gobierno busca incentivar la competencia y mejorar la oferta en un mercado que, año tras año, enfrenta el desafío de la escasa variedad y los elevados precios. Ahora, la expectativa está puesta en si el recorte impositivo logrará impactar en el valor final en las góndolas antes de las fiestas.