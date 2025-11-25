Identificaron a quién pertenecen los restos humanos hallados en Córdoba

Córdoba: encontraron más restos biológicos luego de que un perro apareciera con un presunto hueso humano

A una semana del macabro hallazgo de un cuerpo desmembrado en el barrio General Urquiza de Córdoba, los investigadores encontraron nuevas bolsas con restos biológicos en el mismo basural. Ahora, buscan determinar si pertenecen a una misma persona y cuál es la identidad de la víctima.

El caso se inició días atrás luego de que un perro apareciera en la casa de su dueña con un hueso en la boca. Más tarde, los peritos comprobaron que se trataba de restos humanos, específicamente, un muslo.

Ahora, la conmoción volvió a apoderarse de los vecinos de General Urquiza luego de que los investigadores hallaran nuevas bolsas dentro de un zanjón el mismo basural a cielo abierto ubicado a pocos metros de la zona del primer descubrimiento.

El lunes, efectivos policiales, bomberos y médicos forenses participaron de un operativo conjunto en el lugar, donde rastrillaron nuevamente la denominada “zona cero” por orden de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, a cargo de la investigación.

Fuentes del caso informaron que, en ese marco, lograron dar con al menos dos bolsas de consorcio que contendrían las piernas y los brazos.

Tras el nuevo hallazgo, la prioridad para los investigadores consiste en determinar si los restos pertenecer a una misma persona y cuál es la identidad de la víctima, por lo que serán sometidos a peritajes forenses. Los especialistas también analizaron un tatuaje visible en el primer fragmento encontrado. Las primeras pericias indicaron que posiblemente se trate de una mujer, aunque por el momento no hubo una confirmación oficial por parte de las autoridades.

El domingo 16 el mediodía, el perro de Giuliana decidió dar su habitual paseo por un basural cercano y regresó a la casa de su dueña con un hueso. En un principio, la mujer pensó que su mascota había traído restos de animales, como había hecho en otras ocasiones. Vaya sorpresa se llevó cuando se acercó y notó que el tamaño y la apariencia no coincidían con lo que habitualmente recogía el animal.

bolsas restos humanos cordoba

“Mi perro estaba a lo más bien echado en el patio, comiendo algo. Tiene la costumbre de traer pedazos de animales porque hay un basural acá cerca donde tiran de todo. Lo primero que pensamos es que era otra vez un bicho”, contó Giuliana en diálogo con El Doce. “Cuando salimos, se lo sacamos y vimos que era un pedazo grande, raro, porque nunca lo habíamos visto”, agregó.

La mujer decidió colocar el hueso en una bolsa, pero entonces comenzaron las sospechas. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: todavía estaba toda la carne y el hueso por dentro. Yo le duelo traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona”, explicó Giuliana.

La mujer contó que en un principio las autoridades no le brindaron mayores detalles sobre el hallazgo hasta que, cuando los efectivos policiales revisaron los restos con más detalles, observaron que "de un costado se notaba un tatuaje”.

“Cuando me enteré de que eran restos humanos fue terrible. Nosotros todo el tiempo pensamos que se trataba de algún animal, pero cuando vimos el tatuaje fue terrible. El perro lo trajo y lo tenía ahí en el patio de mi casa”, añadió. Inmediatamente, a fiscal Pérez Moreno ordenó una consigna policial en la vivienda y continuar con la investigación en la zona.