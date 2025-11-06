Cuándo se podrá observar el cometa Lemmon en su máximo esplendor

Para disfrutarlo, especialistas recomienda buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica de las ciudades y elegir una zona alta. Para apreciar mejor su brillo, es necesario utilizar binoculares o telescopios.

El cometa Lemmon tiene un tamaño de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro y está compuesto por hielo, polvo y roca. Posee un color verde azulado, debido al carbono diatómico, que brilla intensamente al recibir luz solar. Al acercarse al Sol, los hielos se subliman, liberando gases que s interactúan con la radiación solar, formando la característica cola luminosa.