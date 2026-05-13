Cuándo será el nuevo paro en aeropuertos de todo el país
ATE anunció un plan de lucha contra los posibles despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional. Los detalles.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una Jornada Nacional de Lucha para este viernes, que incluirá protestas en los aeropuertos de todo el país, y de no obtener soluciones, la semana próxima se avanzará con un paro que podría paralizar el transporte aéreo nacional.
Según advirtió el gremio, la medida es en rechazo al posible despido masivo de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la falta de respuestas por parte del Ejecutivo y el incumplimiento de acuerdos salariales previos.
Este viernes finaliza el plazo de preaviso para los 140 agentes del SMN que el Gobierno pretende cesantear (98 en estaciones del interior y 42 en la sede central). Además, Aguiar denunció que ya existen 25 estaciones meteorológicas operando de forma parcial (sin controles nocturnos), lo que compromete la seguridad de los vuelos.
También se reclama el cumplimiento de aumentos ya pactados y liquidados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Cronograma de protestas de ATE antes del paro
La movilización principal tendrá lugar este viernes a partir de las 10:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.
- Sindicatos convocantes: Además de ATE, participarán gremios como APLA (pilotos), APA (personal aeronáutico), la CATT (transporte) y trabajadores de Intercargo.
- Sectores afectados: La jornada es impulsada por trabajadores del SMN, la ANAC y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para impugnar cualquier intento de declarar al SMN como servicio esencial para anular la huelga. Los argumentos del gremio incluyen:
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Derecho constitucional: La anulación de la medida atentaría contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Vacío legal: Según la Ley 25.877, el SMN no integra el listado de servicios esenciales ni de importancia trascendental.
Diferenciación de tareas: El gremio aclara que la gestión del tráfico aéreo (servicio que sí podría considerarse esencial) es responsabilidad de la EANA y no del SMN.
"Si no se garantiza la continuidad laboral y no se avanza con los incrementos pautados, la próxima semana vamos al paro", concluyó Aguiar, reafirmando que no aceptarán presiones gubernamentales sobre el derecho a la protesta.
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