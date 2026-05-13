Cuándo será el nuevo paro en aeropuertos de todo el país

También se reclama el cumplimiento de aumentos ya pactados y liquidados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Cronograma de protestas de ATE antes del paro

La movilización principal tendrá lugar este viernes a partir de las 10:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.

Sindicatos convocantes: Además de ATE, participarán gremios como APLA (pilotos), APA (personal aeronáutico), la CATT (transporte) y trabajadores de Intercargo .

Además de ATE, participarán gremios como (pilotos), (personal aeronáutico), la (transporte) y trabajadores de . Sectores afectados: La jornada es impulsada por trabajadores del SMN, la ANAC y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para impugnar cualquier intento de declarar al SMN como servicio esencial para anular la huelga. Los argumentos del gremio incluyen:

Derecho constitucional: La anulación de la medida atentaría contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Vacío legal: Según la Ley 25.877, el SMN no integra el listado de servicios esenciales ni de importancia trascendental.

Diferenciación de tareas: El gremio aclara que la gestión del tráfico aéreo (servicio que sí podría considerarse esencial) es responsabilidad de la EANA y no del SMN.

"Si no se garantiza la continuidad laboral y no se avanza con los incrementos pautados, la próxima semana vamos al paro", concluyó Aguiar, reafirmando que no aceptarán presiones gubernamentales sobre el derecho a la protesta.