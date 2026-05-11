Cómo impacta el nuevo paro bancario nacional: entidades adheridas y servicios afectados
A diferencia de otras huelgas, esta jornada de lucha tiene objetivos específicos y afectará a una parte de la jornada operativa en instituciones involucradas.
La Asociación Bancaria ratificó el nuevo paro bancario nacional para este miércoles 13 de mayo, lo que provocará la interrupción de la actividad financiera en puntos clave del sistema, en otra medida de fuerza para protestar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei.
A diferencia de otras huelgas, esta jornada de lucha tiene objetivos específicos y afectará el cierre de la jornada operativa en las instituciones involucradas.
El gremio liderado por Sergio Palazzo definió que el cese de actividades no se extenderá durante todo el día, sino que afectará el tramo final de la jornada: el paro se realizará durante las tres últimas horas de atención al público.
De esta manera, respecto a la atención presencial, las puertas de las sucursales afectadas cerrarán al mediodía, por lo que no habrá operaciones por ventanilla, gestiones administrativas ni asesoramiento comercial durante la tarde.
¿Cuáles son los bancos afectados por el paro bancario nacional?
El plan de lucha no alcanza a toda la banca privada y pública, sino que se concentra exclusivamente en dos entidades debido a conflictos puntuales:
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Banco Central (BCRA): El sindicato rechaza el cierre de 12 tesorerías regionales, una medida que consideran un "vaciamiento" de la institución y que pone en riesgo 32 puestos de trabajo.
Banco Hipotecario: La protesta busca frenar lo que el gremio denomina una "política de achique", denunciando el cierre sistemático de sedes y despidos injustificados en distintas provincias.
Paro bancario nacional: impacto en los servicios y recomendaciones
Aunque se espera que los canales digitales como home banking y aplicaciones móviles funcionen con normalidad, la atención humana quedará totalmente suspendida a partir del mediodía en las entidades mencionadas.
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Trámites urgentes: Se aconseja a los clientes del Banco Hipotecario y a quienes deban realizar gestiones en el BCRA que adelanten sus trámites a las primeras horas de la mañana del miércoles.
Gestiones presenciales: Cualquier operación que requiera firma, entrega de documentación o asistencia de personal en sucursal quedará inhabilitada tras el inicio de la medida de fuerza.
Desde la conducción sindical advirtieron que estas decisiones de las autoridades son "arbitrarias e inaceptables", por lo que no se descarta la profundización de las medidas si no se obtienen respuestas a los reclamos laborales.
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