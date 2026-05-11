Cómo impacta el nuevo paro bancario nacional: entidades adheridas y servicios afectados

¿Cuáles son los bancos afectados por el paro bancario nacional?

El plan de lucha no alcanza a toda la banca privada y pública, sino que se concentra exclusivamente en dos entidades debido a conflictos puntuales:

Banco Central (BCRA): El sindicato rechaza el cierre de 12 tesorerías regionales, una medida que consideran un "vaciamiento" de la institución y que pone en riesgo 32 puestos de trabajo.

Banco Hipotecario: La protesta busca frenar lo que el gremio denomina una "política de achique", denunciando el cierre sistemático de sedes y despidos injustificados en distintas provincias.

Paro bancario nacional: impacto en los servicios y recomendaciones

Aunque se espera que los canales digitales como home banking y aplicaciones móviles funcionen con normalidad, la atención humana quedará totalmente suspendida a partir del mediodía en las entidades mencionadas.

Trámites urgentes: Se aconseja a los clientes del Banco Hipotecario y a quienes deban realizar gestiones en el BCRA que adelanten sus trámites a las primeras horas de la mañana del miércoles.

Gestiones presenciales: Cualquier operación que requiera firma, entrega de documentación o asistencia de personal en sucursal quedará inhabilitada tras el inicio de la medida de fuerza.

Desde la conducción sindical advirtieron que estas decisiones de las autoridades son "arbitrarias e inaceptables", por lo que no se descarta la profundización de las medidas si no se obtienen respuestas a los reclamos laborales.