Cuándo será la próxima fecha que tendrá un feriado y un fin de semana largo
El próximo feriado y fin de semana largo de 2026 permitirá disfrutar tres días de descanso consecutivos. Conocé cuál es y qué ocurre si te toca trabajar.
El calendario de feriados comenzó julio con una oportunidad especial para descansar, ya que la combinación de un feriado y fin de semana largo permitió contar con cuatro jornadas consecutivas libres gracias a la celebración de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos.
Para quienes ya buscan la próxima escapada, habrá que esperar aproximadamente un mes para volver a disfrutar de un período similar.
El próximo feriado nacional forma parte del grupo de fechas consideradas trasladables, lo que habilita al Gobierno a modificar su ubicación en el calendario para favorecer la creación de un fin de semana largo.
Sin embargo, durante 2026 no será necesario aplicar ningún cambio, debido a que la fecha cae directamente un lunes y permitirá tener tres días consecutivos de descanso para la mayoría de los trabajadores.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo del calendario 2026 llegará en agosto con motivo del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda la muerte del “Padre de la Patria”, quien falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y cuyo homenaje quedó establecido oficialmente como feriado desde 1933.
Así, los argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Tener presente con tiempo este feriado y fin de semana largo permite planificar viajes, organizar actividades en familia o aprovechar la jornada extra para descansar y desconectar de la rutina.
Calendario de feriados 2026
Los feriados 2026 se organizan en distintas categorías según la posibilidad de modificar su fecha. Por un lado, están los feriados inamovibles, que se celebran siempre en el día establecido por el calendario y no pueden cambiar de ubicación. Por otro, aparecen los feriados trasladables, que tienen la particularidad de poder cambiar de fecha para favorecer la creación de un feriado y fin de semana largo de tres o cuatro días.
Además, existen los llamados días no laborables con fines turísticos, conocidos habitualmente como “feriados puente”. Estas jornadas son definidas por el Gobierno nacional para impulsar el turismo y extender los períodos de descanso, aunque legalmente no tienen la misma condición que un feriado: la decisión de otorgar descanso depende del empleador, por lo que no todos los trabajadores pueden acceder al beneficio.
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
- Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (correspondiente al viernes 20 de noviembre).
Días no laborables
- Lunes 7 de diciembre: jornada previa al feriado del 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María.
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