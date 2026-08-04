 Cuándo será la próxima fecha que tendrá un feriado y un fin de semana largo

El 24 de agosto de 1816 nació la hija del general José de San Martín, el padre de la patria

Así, los argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Tener presente con tiempo este feriado y fin de semana largo permite planificar viajes, organizar actividades en familia o aprovechar la jornada extra para descansar y desconectar de la rutina.

Calendario de feriados 2026

Los feriados 2026 se organizan en distintas categorías según la posibilidad de modificar su fecha. Por un lado, están los feriados inamovibles, que se celebran siempre en el día establecido por el calendario y no pueden cambiar de ubicación. Por otro, aparecen los feriados trasladables, que tienen la particularidad de poder cambiar de fecha para favorecer la creación de un feriado y fin de semana largo de tres o cuatro días.

Además, existen los llamados días no laborables con fines turísticos, conocidos habitualmente como “feriados puente”. Estas jornadas son definidas por el Gobierno nacional para impulsar el turismo y extender los períodos de descanso, aunque legalmente no tienen la misma condición que un feriado: la decisión de otorgar descanso depende del empleador, por lo que no todos los trabajadores pueden acceder al beneficio.

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (correspondiente al viernes 20 de noviembre).

Días no laborables