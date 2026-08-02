El Gobierno decretó un feriado para iniciar agosto con un fin de semana largo excepcional: cómo es el descanso
Lejos del calendario nacional, una pintoresca localidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires decretó un feriado para celebrar sus 172 años de historia.
En el arranque de agosto y con la rutina invernal en marcha, una noticia trajo alivio para los trabajadores que esperaban una pausa: un nuevo feriado local da forma a un fin de semana largo de tres días que se disfruta justo tras las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires.
La medida tiene alcance estrictamente municipal en el sudeste bonaerense, donde el gobierno de una localidad costera vecina a Necochea firmó un decreto para celebrar un nuevo hito fundacional, otorgándole a gran parte de su comunidad una jornada completa sin actividad laboral este lunes 3 de agosto.
El motivo del descanso responde al 172° aniversario de Quequén, que este lunes conmemora su fecha patria lugareña con un asueto municipal, en la previa a un fin de semana con festejos.
Lejos de tratarse de un feriado de alcance nacional o de esos fines de semana largos que figuran en el calendario oficial de todo el país, la novedad sorprende por su carácter estrictamente local. A nivel país, los argentinos deberán esperar hasta el próximo lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
Feriado en Quequén por sus 172 años de historia
Los actos oficiales tendrán su epicentro en la Plaza de los Niños (frente a la Capilla de la Merced), donde las autoridades encabezarán el homenaje central.
Por su parte, los festejos populares se trasladarán al próximo fin de semana: el sábado 8 y domingo 9 de agosto, desde las 14:00, la Plaza Hipólito Yrigoyen se llenará de música en vivo, ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades gratuitas. El cierre incluirá a artistas zonales como Metaguacha y Leonel Carli, además del show infantil de Canapé de Polenta.
Cómo impacta el asueto
El esquema operativo para la jornada especial se divide según el sector:
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Empleados municipales y bancarios: Gozarán de asueto administrativo y bancario con cese total de tareas.
Sector privado: La adhesión al descanso será de carácter optativo, quedando a criterio de cada empleador.
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