El Gobierno decretó un feriado para iniciar agosto con un fin de semana largo excepcional: cómo es el descanso

Por su parte, los festejos populares se trasladarán al próximo fin de semana: el sábado 8 y domingo 9 de agosto, desde las 14:00, la Plaza Hipólito Yrigoyen se llenará de música en vivo, ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades gratuitas. El cierre incluirá a artistas zonales como Metaguacha y Leonel Carli, además del show infantil de Canapé de Polenta.

Cómo impacta el asueto

El esquema operativo para la jornada especial se divide según el sector: